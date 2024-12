Qué fue de Macaulay Culkin tras 'Solo en casa': sus problemas con las drogas, casado con una famosa actriz y su hijo

Solo en casa es, para muchos, sinónimo de la época navideña. El film de Chris Columbus, llegó a las salas de cine de 1990, y con ello un reconocimiento que le bastó para dos nominaciones a los Óscar y a los Globos de Oro. Una de las estrellas de este film fue Macaulay Culkin, quien con tan solo 10 años alcanzó el éxito.

Y es que lo que parecía ser un camino de rosas para el intérprete de Kevin McCalliste, finalmente se acabó convirtiendo en una travesía llena de espinas.

Las sombras en la infancia de Macaulay Culkin

Precisamente su infancia, estuvo marcada por un gran peso familiar que le cayó sobre los hombros, ya que era el sostén de su familia a nivel económico. Macaulay formaba parte de una familia de siete hermanos y sus ganancias causaron conflictos dentro de su familia. Con todo ello, sus padres separaron en 1995 tras más de dos décadas casados.

"Mi padre me escondía los periódicos para que no leyera nada sobre él ni me enterara de cuánto dinero estaba ganando. Puedo entender por qué lo hacían; no querían que fuera corriendo a decirles a mis amigos: '¡Acabo de ganar 8 millones de dólares!'". Contó en New York Magazine.

“Básicamente, tenía millones y millones de dólares en el banco y mi madre no podía pagar el alquiler porque estaba gastando todo su dinero en abogados”, reveló el actor. "Estábamos a punto de ser desalojados de nuestro apartamento. La única forma en que podía acceder a ese dinero era quitando el nombre de mi padre, pero no quería complicarlo, así que pensé en quitar los nombres de ambos".

Su detención por posesión de drogas

Después de participar en películas como Niño rico o Mano a mano con papá en 1994, finalmente se alejó de los focos. Sus labores como actor las retomó con el film Party Moster en 2003. Fue un año después, (con 24 años) cuando el actor fue detenido en Oklahoma por posesión de drogas. Supuestamente, llevaba con él, marihuana y medicamentos como Xanax y Clonazepam. Esto supuso su arresto y una fianza de 4 mil dólares, según cuenta Infobae.

Finalmente, a pesar de negar ser un adicto, el actor se declaró culpable, siendo condenado a un año de prisión, aunque la pena fue suspendida, teniendo que pagar casi 1.000 dólares de costes judiciales.

En lo que respecta a su experiencia con estupefacientes, el actor dió más detalles en una entrevista: "Me han acusado de tener un problema con las drogas, pero nada podría estar más lejos de la verdad”, contó en una entrevista en Esquire

"Jugué con fuego, supongo que es la mejor manera de decirlo (...) No sería la persona que soy hoy si no hubiera consumido drogas en mi vida en algún momento u otro. Tuve algunas experiencias iluminadoras, pero también es jodidamente estúpido, ¿sabes?", añadió Macaulay en sus declaraciones, a las que decía tajantemente que no tomaba drogas de forma recreativa.

Su historia de amor, con Brenda Song

Actualmente, el actor vive su romance con la actriz Brenda Song. Ella es conocida por sus papeles en obras como The Suite Life of Zack and Cody (serie que le dio el saltó a la fama), New Girl, Station 19 y Dollface entre otros.

Las primeras informaciones sobre su romance surgieron en 2017, cuando ambos coincidieron en el rodaje de Seth Green. Fue entonces cuando la pareja fue vista en Los Ángeles en julio de ese año, donde se desataron los rumores. Ya en octubre, ambos volvieron a reencontrarse en una cita doble en el parque de atracciones Knott's Scary Farm de California. "Los visitantes del parque dijeron que eran muy lindos el uno con el otro tomados de la mano y muy cariñosos", según detalla Entertainment Tonight.

La química era más evidente en 2018, cuando Culkin confesó su deseo de ser padre en el pódcast The Joe Rogan Experience. Finalmente, fue así, cuando en abril de 2021 dieron la bienvenida a Dakota, su primera hija.

Después de casarse en 2022, finalmente volverían a ser padres en 2023, esta vez de un niño llamado Carson. "Me gustaría agradecer a Brenda. Eres absolutamente todo. Eres mi campeona” dijo el actor a Brenda cuando en diciembre de 2023 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.