"No tengo miedo a no encajar, porque mi fórmula no es esa. Simplemente hago lo que quiero, con gusto y con orgullo, y tengo la confianza de que alguien habrá que se sienta identificado con ello", decía Nathy Peluso en febrero al hablar de su trabajo.

La cantante argentina de 26 años, ganadora del Premio Grammy Latino a Mejor álbum de música alternativa por Calambre y nominada al Grammy al Mejor álbum rock alternativo, no se pone barreras, ni al cantar ni al hablar. "Encajar nos limita, porque terminamos haciendo algo que no somos. Prefiero ser fiel a lo que soy, mis instintos y mis raíces, y fluir con naturalidad", añade la artista, que defiende que en esas raíces está el feminismo.

El empoderamiento de la mujer es parte de su esencia. Lo vemos en sus canciones como Mafiosa, en sus entrevistas y en sus publicaciones en redes. Sin ir más lejos, el pasado 27 de noviembre utilizó Twitter para contestar a sus haters: "Se nota que les da bronca una mina que se siente bien y la quieren hacer sentir mal PRECISAMENTE por eso".

Sirven estos dos mensajes como ejemplo del papel que Nathy Peluso juega en la lucha por el empoderamiento femenino. Y sirve esta otra publicación de Instagram para ver que su discurso body positive va más allá de la letra de sus canciones. No sólo canta que con su "con mi celulitis y mi fibra grosa, tú sabes que así estoy más hermosa" (Natikillah), también lo muestra.

Libre y decidida, recuerda en cada entrevista la importancia de quererse a una misma por encima de todo y no se olvida de quienes no la dejaban seguir en el equipo de gimnasia rítmica por estar gorda.

El discurso feminista de Nathy Peluso en ocho frases

"La gorda está triunfando"

"Forma parte de mis raíces el abanderar un cuerpo natural. Me encanta"

"Forma parte de mis raíces el abanderar un cuerpo natural. Me encanta. Y me gusta lo que va más allá de eso. Ya no solo hablar de lo corporal, sino de lo que una mueve. Intento hacer una música de corazón, que diga mi verdad y que no sea plástica. Obviamente también está el factor funny, me gusta mucho ser irónica, jugar con el doble sentido, reírme de mí misma y de la sexualidad. Siempre tiene un doble sentido [risas].

(20 minutos, febrero de 2021)

"Me gusta cada parte de mi cuerpo tal y como es"

(SModa. Marzo de 2017)

"No se puede jugar a la moda del feminismo"

"No se puede jugar a la moda con el feminismo, porque las modas son pasajeras y esto no puede pasar nunca".

(Última hora. Octubre de 2021)

"La sociedad nos ha impuesto generar competencia entre nosotras"

"Apoyarte en las mujeres y darte cuenta de lo necesaria que somos entre nosotras, de lo que nos aportamos. Es una bendición poder rodearse de mujeres que se admiren entre ellas, que no se contaminen con eso del ego, la envidia, la competencia... La sociedad nos ha impuesto generar competencia entre nosotras y eso es algo que tenemos que romper. No va hacia ningún lado, no genera nada positivo".

(Infobae, Junio de 2019)

"El techo de cristal existe, y no solo por parte de la industria musica"

(RTVE. Marzo de 2021)

"Ese techo de cristal existe, y no solo por parte de la industria, sino por parte del público. Se nota en la manera en la que infravaloran nuestro trabajo y nos critican, la manera en la que hablan de nosotras y en general la discusión social que hay sobre la mesa. Es importante saber que va más allá de todo eso. Tenemos que tener claro lo que queremos hacer y que ese ruido no nos tiene que molestar. Es importante darse cuenta que es un problema de la sociedad, que nosotras no somos el problema. Se deposita sobre nosotras las cosas que no nos pertenecen. Es el espectador quien codifica las cosas. Somos responsables de lo que nosotras queremos hacer, no de cómo les llegue a la gente. Siempre va a haber algo que incomode, sobre todo siendo mujer, te lo puedo asegurar, y es importante permanecer lo más genuina posible. Hay que meterle garra, mami".

"Les molesta que seas una bussiness woman"

"A la gente le molesta que una sea una business woman, porque quieren que estés calladita y cocinando".

(El Mundo. Enero de 2021)

"El momento de la mujer ha sido siempre"

"El momento de la mujer ha sido siempre, lo que pasa es que quizá no nos dábamos cuenta. Es importante lo que está sucediendo, porque ahora se nos escucha. Estoy muy agradecida de formar parte de eso que para mí es normal. Contenta de poder acompañar, inspirar y aprender como mujer y de la mujer. Es muy inspirador cruzar todo ese mar de situaciones que se presentan siendo mujer en esta industria [musical], que me enseñan mucho y me hacen más fuerte.

(20 minutos, febrero de 2021)