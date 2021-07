¿Qué es el óxido de etileno de los helados y hasta qué punto es preocupante? Te contamos lo que necesitas saber

En Francia ya han retirado más de 7.000 productos de los supermercados por la presencia de una sustancia, óxido de etileno, que es altamente tóxica y conlleva riesgos cancerígenos. Además está prohibida en la Unión Europea. Y aquí en España se están retirando sobre todo helados, que es el producto de alimentación que más lleva esta sustancia.

Pero... ¿Qué es exactamente este óxido de etileno? ¿Hasta qué punto es realmente preocupante? Lo explicamos: el óxido de etileno u oxirano es un gas inflamable que se usa de anticongelante. También forma parte de la fabricación de algunos plásticos, como esterilizante y como plaguicida. Ha llegado a España y Europa por la contaminación de productos importados, sobre todo de la India.

El óxido de etileno se encuentra en el aditivo E410, llamado goma de garrofín, una sustancia que se extrae de la algarroba y se usa como espesante y gelificante. Es muy común precisamente en los helados para obtener una mejor textura. Y claro, con la llegada del verano la venta de estos postres se ha disparado y con ella la alerta del oxirano.

El óxido de etileno, presente para espesar los helados // Pixabay

Sin embargo, que no cunda el pánico: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición indica que podemos "descartar la existencia de un riesgo agudo". Además informa de que no todos los helados industriales contienen este aditivo, y que no todos los helados que lo llevan están contaminados. De hecho, la goma de garrofín es una sustancia totalmente segura y perfectamente autorizada en Europa. La retirada de alimentos está siendo meramente preventiva, porque las cantidades de óxido de etileno presentes en estos alimentos son muy bajos y por debajo del tope legal de 0,02 mg/kg.

Marcas como Nestlé o Mars ya han retirado lotes en España, y Mars en concreto lo ha hecho notificando cuáles son los que están contaminados. Aún así, insisten en que el nivel de oxirano es mínimo.