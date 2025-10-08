¿Qué le pasa a Dolly Parton? La estrella del country preocupa por su estado de salud

Dolly Parton suspendió sus conciertos en Las Vegas en diciembre por estar afrontando problemas de salud, los cuales parecen graves, pues su hermana le ha pedido a sus seguidores que recen por ella.

La estrella del country Dolly Parton preocupa por su estado de salud a los 79 años. La artista anunció a finales de septiembre que suspendía sus conciertos en Las Vegas, y ahora su familia ha alertado de cómo se encuentra.

Ha sido la hermana de Dolly, Freida Parton, quien ha pedido a sus seguidores a través de Facebook que rezasen por la cantante, dando a entender se enfrenta a una situación bastante grave.

"Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente", compartió Freida a través de la red social.

Asimismo, instó a sus seguidores que la acompañaran en el rezo: "Creo de verdad en el poder de la oración, y me han recomendado que pida a todas las personas que la quieren que sean guerreros de la oración y recen conmigo. Es una persona fuerte y querida, y gracias a todas las oraciones que se elevan por ella sé en mi corazón que va a estar bien. Buena suerte, mi hermanita Dolly. ¡Todos te queremos!".

Qué le ocurre a Dolly Parton

Aunque ahora conocemos que la situación que afronta Dolly Parton es más grave de lo que se pensaba en un primer momento, se desconoce exactamente lo que le ocurre a la reina del country.

La artista compartió que no se encontraba bien en el comunicado que publicó al cancelar sus conciertos, pero con cierto optimismo: "Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe de ser la hora de mi mantenimiento periódico, ¡aunque no es la visita habitual a mi cirujano plástico! Con toda seriedad, dado esto, no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean, y que merecen ver. Pagan un buen dinero por verme actuar, y quiero darles lo mejor de mí".

Estos conciertos en el The Colosseum de Las Vegas estaban programados para inicios de diciembre, pero han sido pospuestos a septiembre de 2026.