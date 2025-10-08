Viva Suecia estrena 'Hecho en tiempos de paz': "Llevamos cinco discos engañando a la gente"

Despejados y sin resaca, los cuatro miembros de Viva Suecia se han sentado junto a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

Rafa, Alberto, Fernando y Jess se han mostrado emocionados por el estreno este 10 de octubre de su "quinto hijo", Hecho en tiempos de paz. Pese a la experiencia, se encuentran "nerviosos" y "cagaditos": "Hay una sensación de presión". Porque no, los discos no son como hijos, "es al contrario": con el tiempo suben "las expectativas" y uno no se puede relajar por la experiencia.

Con este nuevo disco Viva Suecia se ha "dejado la vida" y ha buscado desconectar: "Está compuesto por pequeños momentos de paz al margen de todas las guerras que vemos en la tele". Y es que el proyecto nace para demostrar "que siguen existiendo remansos de paz".

Una de las canciones más especiales es Querer, un tema que durante más de dos años estuvo en el cajón y en último momento se decidió que fuera un single del disco. Además, guarda un gran misterio: "Querer se llama así por accidente, se debería llamar Ginés. Nuestro técnico de sonido le puso así, y se llamó así durante dos años y medio".

A ellos mismos les cuesta quedar más allá del trabajo, aunque alguno busca "dosificar el tiempo juntos": "Cuando estamos por hoteles Fer se asoma para desayunar, y si no estamos entra". Los músicos "son muy intensos" y a veces encuentran esa paz en no coincidir demasiado.

La banda reconoce que no le gusta ensayar, y pese a levar tantos álbumes a las espaldas aseguran que llevan "cinco meses engañando a la gente". Eso sí, no planea bajarse de los escenarios: después de tener una gran cantidad de conciertos por festivales siguen con su gira, las cuales forman parte de su trabajo. "Es cuando le preguntas al fontanero si este año va a trabajar también", han reivindicado ante la pregunta de si van a parar en algún momento.

"Cuando pasas dos semanas en casa nos estamos llamando para hacer algo", han confesado, siguiendo con esa faceta tan intensa. Pero no todo es positivo de estar de gira, de vez en cuando "hay que poner los pies en la tierra, llevar a los niños al colegio y cambiar la arena al gato".

Y sobre esta faceta familiar ha ido el juego de Cuerpos especiales, en el que los músicos han tenido que adivinar a qué canción pertenecía cada breve fragmento de notas que sonaba. ¡Éxito absoluto!