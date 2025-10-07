Taylor Swift detalla por qué no quiere actuar en la Super Bowl: Travis Kelce es la clave

Taylor Swift está viviendo un momento de lo más dulce tanto personal como profesional. Con el recién estreno de su álbum The life of a showgirl y su compromiso con Travis Kelce, la artista acapara todos los focos una vez más.

Es por esto que su nombre sonaba con fuerza para convertirse en la artista encargada de la actuación del descanso del medio tiempo de la final de la Super Bowl 2026. Sin embargo, de este aclamado show se encargará finalmente Bad Bunny.

Aunque las primeras informaciones apuntaban a que la intérprete de The 1 habría declinado la oferta de actuar en el evento deportivo por que pedía "un contrato que reflejara su valor", la realidad es totalmente distinta. O eso ha defendido la diva del pop en su visita al programa The Tonight Show Jimmy Fallon.

Swift ha visitado uno de los espacios más mediáticos en la televisión estadounidense en plena promoción de su duodécimo álbum, y ha aprovechado para esclarecer las dudas de su posible participación en la Super Bowl en algún momento.

La artista ha explicado que Jay-Z contacta con ella de vez en cuando en su rol de productor musical y asesor creativo de la cita multitudinaria, pero que tampoco ha habido nunca una propuesta oficial. No obstante, Swift ha sido clara con el músico esta vez: "Siempre podemos decirle a Jay-Z la verdad: estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo".

Está "absorta" con la profesión de Travis Kelce

Para ella esta es la clave de no actuar en la Super Bowl, pues es un terreno algo hostil para ella: "Es como ajedrez violento. Gladiadores sin espadas, es peligroso. Toda la temporada estoy absorta en lo que hace ese hombre en el campo. ¿Te imaginas si estuviera ahí cada semana arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo pensando: 'Me pregunto cuál debería ser mi coreografía'?".

Swift ve así incompatible preparar una gran actuación sabiendo que su pareja está al otro lado, siendo uno de los protagonistas de este deporte. Y, por la misma línea, la intérprete de Lover ha dejado claro que es solo su decisión: "No tiene nada que ver con Travis; a él le encantaría que lo hiciera. Simplemente estoy demasiado absorta".