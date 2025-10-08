Leiva publica un nuevo adelanto de 'Hasta que me quede sin voz' y anuncia la fecha de lanzamiento

Leiva, en el videoclip de 'Hasta que me quede sin voz'. | SONY

Leiva se muestra desnudo y transparente en Hasta que me quede sin voz, su película documental que llega a las sales de cine el viernes 17 de octubre.

El cantante madrileño se expone en este trabajo donde acaba con el secretismo que rodea su figura y en el que la lesión de sus cuerdas vocales, que le han obligado a pasar recientemente por quirófano, adquiere un papel protagonista. Su problema de salud vertebra esta historia donde Leiva se exhibe física y psicológicamente al permitir que la cámara entre hasta su cama, sus consultas médicas, sus comidas familiares, los partidos de fútbol con sus amigos...

Él mismo se encargó de registrar con su cámara su día a día por insistencia de sus amigos Egoitz y Mario. "Por un lado me parecía aterrador convivir con cámaras, y, por otro, y más importante, nunca he sentido genuinamente que hubiera una historia interesante. Esto último lo sigo pensando", escribe en Instagram al compartir el videoclip de la canción compuesta para el documental y cuyo estreno ha decidido adelantar una semana.

Este viernes 10 de octubre llega Hasta que me quede sin voz, una canción escrita en un momento clave de su enfermedad, en pleno proceso de grabación del documental dirigido por Mario Forniés, Sepia y Lucas Nolla.

"A finales del año pasado, mientras me recuperaba de una intervención en la voz, escribí la canción original de la película", apunta el cantante que se muestra nostálgico en el fragmento de la canción adelantado en redes. Los tiempos pasados fueron muy diferentes.

Extraño tanto nuestros años salvajes

Tumbados en la tempestad

Ahora solo vivo envuelto orgías de selfis

El otro adelanto de 'Hasta que me quede sin voz'

No es el primer adelanto que Leiva hace de Hasta que me quede sin voz. En el tráiler del documental, que el cantante estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, se escucha también una parte de la canción.

Siempre esas voces

Esas voces fantasma,

Me han dado desquiciado de más

Dándome la espalda