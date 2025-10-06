Qué está pasando entre Andy y Lucas: el futuro de su concierto en Madrid

Desde que Andy y Lucas anunciaron su gira Nuestros últimos acordes, el dúo ha estado en el foco por una razón u otra. Si bien el dúo musical se despedía de los escenarios con un tour por toda España, no siempre la noticia ha estado centrada en su música.

El cambio en el rostro de Lucas González fue muy comentado a mitad de gira, y el artista denunció desde El Hormiguero todas las críticas que estaba recibiendo. Pero estas últimas semanas ha sido la tensión entre los gaditanos la que ha cobrado protagonismo.

¿Y qué ocurre entre el mítico dúo? Si bien una posible mala relación entre ambos era tan solo un rumor, los actos y las palabras de los cantantes en los últimos meses han hecho que la tensión se vuelva pública.

Andy y Lucas | Gtres

Los rumores nacieron de una presunta discusión tras el concierto del dúo en Badajoz. Según explicaron algunos testigos para el programa de María Verdoy, el dúo terminó antes de tiempo: "El público gritan 'otra, otra', pues ellos no salen. Empiezan a escuchar gritos, golpes... Vamos, una pelea monumental en el interior de ese camerino y hablamos de más de palabras".

Las confesiones de Lucas

A este incidente se suman las declaraciones de Lucas González entregaba al programa de Jesús Vázquez. Con total sinceridad, el artista explicó cómo había sido compartir su trayectoria profesional con Andy.

De hecho, el gaditano dejaba claro que él es el líder de la formación musical: Yo pongo el dinero y desde entonces lo llevo todo: músicos, sonido, mercadotecnia...". "No quiero dejarlo por los suelos, pero hay que tener una disciplina y él no tiene disciplina", añadió.

A estas palabras reaccionó Andy, que sin nombrar a su compañero, compartió varias frases sentenciadoras en redes sociales: "No gastes energía probando nada, el tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla", "Es curioso cómo el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima" y "No subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia".

Qué es una cardiopatía, la enfermedad que sufre Lucas y por la que se separa de Andy | Ricardo Rubio / Europa Press

Qué pasa con el concierto de Andy y Lucas en el Palacio Vistalegre

El 5 de octubre Andy y Lucas cancelaron su concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña, y aunque alegaron que se trataba de una suspensión por "problemas de producción ajenos a los artistas", esta se anunciaba poco después de que Andy Morales expresara su malestar con su compañero en El Debate.

"Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira [...] No veo seguir cantando con él, ahora mismo no", compartió el gaditano.

En esa misma conversación, Andy aseguró que siempre ha tenido problemas con su compañero: "Con Lucas he evitado muchos charcos, porque él hablaba sin pensar, y alguien tenía que equilibrar. Si los dos hubiéramos sido iguales, habría sido una guerra".

El último concierto de Nuestros últimos acordes está previsto en el Palacio Vistalegre de Madrid el 10 de octubre, y por el momento no se ha anunciado la cancelación del show. Esta cita musical supondría el espectáculo final de Andy y Lucas juntos sobre el escenario, con el que cerrarían décadas de banda sonora. Pero, ¿podrá el público disfrutar en él?