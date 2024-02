¿Qué relación hay entre Usher y Justin Bieber?

Usher yJustin Bieber se conocen desde hace tres lustros y podríamos decir que tienen relación de padrino y ahijado.

El experimentado cantante estadounidense fue uno de los responsables de que el joven canadiense que cantaba en las calles de Toronto saltase al estrellato como una de las figuras más importantes del pop internacional.

En 2008 Scooter Brown descubrió a Bieber por YouTube cuando tan solo era un niño y lo llevó a Atlanta, Georgia, donde conoció al famoso productor. Cuando Usher lo escuchó cantar supo que tenía que estar en su equipo, y tras una intensa batalla en la que también se encontraba el cantante Justin Timberlake, el intérprete de Love is in this club consiguió que firmase con su sello, Island Def Jam Recordings.

Usher supo ver desde el primer momento el talento de aquel chico de apenas 12 años que hoy día es considerado una de las estrellas más grandes de la historia del pop, con canciones que pasarán a la historia como Baby, Love Yourself o Peaches.

"Sabía que se trataba de un niño que iba a llegar muy lejos. Lo llevé a [record executive] L.A.Reid y yo dijimos: 'Hombre, no vas a creer el talento que he encontrado. Este niño es realmente como un vistazo en la vida a un prodigio o algo increíble", confesó hace muchos años.

Pero Bieber también ha tenido siempre palabras buenas para Usher desde el primer momento, pues fue una figura clave para la propulsión de su carrera musical.

"Básicamente, me dijo que mantuviera la cabeza recta. Asegúrate de mantenerme firme. Quiero decir, ha pasado por todo el proceso. Lo ha hecho todo antes, así que me está entrenando. Es mi mentor", afirmó en 2009.

Además, Usher y Justin Bieber cuentan con una colaboración, Somebody To Love, un remix de la canción incluida en el álbum My World 2.0 (2010) del canadiense.

Un posible reencuentro en la Super Bowl

Usher es el encargado de poner ritmo al descanso de la Super Bowl 2024. El artista estadounidense aprovechará el evento deportivo más importante de estados unidos para celebrar 30 años en la música y honrar la cultura afroamericana.

El intérprete de DJ got us falling in love again también ha asegurado que dará una masterclass de R&B sobre el escenario, su género por excelencia en una performance en la que habrá patinaje, coreografía espectacular, al menos un cambio de vestuario y algunos invitados importantes.

Tras conocer que Usher no subiría solo al escenario, todos los ojos se pusieron sobre Justin Bieber, uno de los artistas más icónicos que podrían subirse junto a él al escenario. Los rumores son cada vez más fuertes y se hicieron más reales después de ver al cantante de Baby subirse al escenario hace unos días en Canadá e interpretar algunos de sus grandes hits.

El propio Usher también dejó la pista definitiva sobre la presencia de Bieber en el escenario, ya que sería demasiada casualidad que mencionase los famosos melocotones de Georgia de Bieber de su tema Peaches en una de sus últimas publicaciones.

El cantante y su mentor podrían interpretar su colaboración Somebody to love o alguno de los icónicos temas de las discografías de ambos sobre el escenario.