Quién es Usher, el cantante que actuará en el intermedio de la Super Bowl 2024

Después de meses de dudas y rumores sobre quién sería el artista que protagonizaría el medio tiempo de la Super Bowl 2024,

Apple Music ha terminado por confirmar de la mano de Kim Kardashian que Usher será el encargado de poner ritmo al descanso del famoso campeonato de la NFL, pero el artista ha compartido el cartel oficial del evento, en el que aparece una imágen en primerísimo primer plano donde, con piedrecitas brillantes en sus dientes, ha especificado que se trata de la 58 edición del evento.

Usher Terrence "Terry" Raymond IV, más conocido como Usher, nació en Dallas, Texas y de sus 44 años, 30 de ellos lleva dedicándose al mundillo.

Usher es un cantante, compositor, bailarín y productor musical estadounidense. Cuenta con su propio sello discográfico, US Records, y se graduó como doctor en música en mayo de este mismo año por la Universidad de Berklee.

Una revelación musical

Con tan solo 15 años, el artista debutó en la música en 1994 con su proyecto homónimo, y su discografía está compuesta por ocho álbumes más, entre los que también se encuentran My Way (1997), Raymond v Raymond (2010) y Hard II Love (2016).

Conocido por títulos como DJ git us fallin' in love ft Pitbull, Without You con David Guetta , Scream, Good Kisser o Yeah! ft Ludacris y Lil Jon usher fue una revolución musical dentro de los género R&B, soul y hip hop y colaboró con importantes artistas de la escena musical internacional de los 2000 en adelante, como podemos ver.

En octubre de 2018 lanzó su noveno álbum de estudio, A, y pese a que lanzó alguna colaboración y sencillo suelto posteriormente, hizo un parón de más de dos años en la música. En marzo de 2023 retomó su carrera como solita con el single GLU.

Mentor de Justin Bieber

Usher fue uno de los responsables de que Justin Biebersaltase al estrellato.

Scooter Browndescubrió al artista canadiense por YouTube cuando tan solo era un niño y lo llevó a Atlanta, Georgia, donde conoció al famoso productor. Cuando Usher lo escuchó cantar supo que tenía que estar en su equipo, y tras una intensa batalla en la que también se encontraba el cantante Justin Timberlake, el intérprete de Love is in this club consiguió que firmase con su sello, Island Def Jam Recordings.

Usher supo ver desde el primer momento el atlento de aquel joven canadiense de apenas 12 años que hoy día es considerado una de las estrellas más grandes de la historia del pop.

"Sabía que se trataba de un niño que iba a llegar muy lejos. Lo llevé a [record executive] L.A.Reid y yo dijimos: ‘Hombre, no vas a creer el talento que he encontrado. Este niño es realmente como un vistazo en la vida a un prodigio o algo increíble", confesó hace muchos años.

Pero Bieber ambién ha tenido siempre palabras buenas para Usher desde el primer momento, pues fue una figura clave para la propulsión de su carrera musical.

"Básicamente me dijo que mantuviera la cabeza recta. Asegúrate de mantenerme firme. Quiero decir, ha pasado por todo el proceso. Lo ha hecho todo antes, así que me está entrenando. Es mi mentor", afirmó en 2009.

Usher y Justin Bieber cuentan con una colaboración, Somebody To Love, un remix de la canción incluida en el album My World 2.0 (2010) del canadiense.

Su faceta como actor

Pese a que su cometido profesional principal se encuentra en el mundillo de la música, la actuación también ha sido un atractivo en la carrera de Usher, que ha participado en más de una decena de filmes en las últimas décadas.

The Faculty (1998)

(1998) She's All Tha t (1999)

t (1999) Light It Up (1999)

(1999) Texas Rangers (2001)

(2001) In the Mix (2005)

(2005) The Ballad of Walter Holmes (upcoming) (2006)

(upcoming) (2006) One Time (2009)

(2009) Killers (2010)

(2010) Never Say Never (2011)

(2011) Scary Movie 5 (2013)

(2013) Muppets Most Wanted (2014)

(2014) Manos de piedra (2016)

(2016) Hustlers (2019)

También ha participado en series de televisión como El sueño americano y La Bella y la Bestia.

Su vida sentimental y familia

El cantante también ha tenido tiempo para el amor, y ha sido capaz de encontrarlo en tres ocasiones.

De 2007 a 2009 estuvo casado con la estilista estadounidense Tameka Foster, con quien tuvo do hijos. En el año 2015 contrajo matrimonio con Grace Miguel, una empresaria estadounidense con la que se casó en Cuba y se divorciaron en 2018.

Posteriormente mantuvo una relación con la directora musical estadounidense Jenn Goicoechea, con la empezó en 2019 y tuvo otros dos hijos.

Además, es amante del baloncesto, y por eso es uno de los propietarios del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers.