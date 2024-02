Usher, la estrella del descanso de la Super Bowl: sus cuatro hijos, su pareja y sus canciones

Es una superestrella y actuar en la Super Bowl supone coronar uno de los grandes hitos de su carrera. "Es el sueño de mi vida. Finalmente, cantaré en la Super Bowl. Ya estoy impaciente ante la idea de presentar al mundo un espectáculo como nunca antes se había visto", dijo el artista en un comunicado difundido por la NFL.

A sus 45 años, Usher tomará el relevo de Rihanna al frente del espectáculo musical del descanso de la Super Bowl este domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La cantante de Diamonds, que anunció su segundo embarazo en el show, hizo récord de audiencia como el más visto de la historia. En el partido de este año se enfrentarán los Kansas City Chiefs ―equipo de Travis Kelce, pareja de Taylor Swift― y los San Francisco 49ers.

Nacido en Dallas, el artista acumula nueve discos en su discografía, con los que ha vendido más de 80 millones de copias. Alcanzó su fama en los años 2000 y desde entonces despunta con una carrera musical reconocida con ocho Premios Grammy, ocho American Music Awards y 18 premios Billboard. Además, es uno de los propietarios de los Cleveland Cavaliers de la NBA y posee su propio sello discográfico, US Records.

No es la primera vez que canta en la Super Bowl, pero sí la primera vez que asume el espectáculo al completo. En el año 2011 se unió a la performance de The Black Eyed Peas, en la que también participó Slash. Cabe destacar que los artistas que participan en el show de la NFL no cobran dinero, pero la masiva exposición mediática se traduce en beneficios para ellos.

Padre de cuatro hijos

Al margen de su faceta como superestrella mundial, el cantante es padre de cuatro hijos. Naviyd Ely y Usher V, los mayores, son fruto de su primer matrimonio con Temeka Foster, que era su estilista.

Sovereign Bo y Sire Castrello Raymond son hijos de Jennifer Goicoechea, su actual pareja.

Usher y Goicoechea, que trabaja como ejecutiva musical, llevan juntos desde el año 2019. Ella, nacida en Miami, se integró en la industria musical gracias a su madre.

Trabajó como directora de operaciones en ATC Productions, una importante empresa de eventos, y más tarde se unió al grupo de representación y management de Ciara.

Sus canciones más famosas

Se mueve como pez en el agua con los sonidos R&B y en su discografía se encuentran hits atemporales que siguen dándole réditos económicos. Su último single se llama Ruin y está dentro del nuevo disco, Coming Home, se ha estrenado este 9 de febrero y que incluye una colaboración con la banda de kpop BTS para el remix de Standing Out.

Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) - 2004

DJ Got Us Fallin In Love (feat. Pitbull) - 2010

My Boo (feat Alicia Keys) - 2004

With Out You (feat David Guetta) - 2011

You Make me Wanna - 1997

Probablemente, estos sean los que formen parte del setlist del espectáculo de medio tiempo de la SuperBowl.