Qué se sabe de la salud de Lucas, de Andy y Lucas, motivo de su separación

Hace poco más de un año Andy y Lucas eligieron anunciar su retirada en el programa El Hormiguero en noviembre de 2023. Una decisión que pilló por sorpresa a todos sus fans ya que, prácticamente desde los inicios de su carrera hace más de 20 años, el dúo gaditano nunca había generado ninguna duda con respecto a su continuidad.

Sin embargo, lo cierto es que esta retirada no vino motivada por ninguna disputa o deseo de buscar nuevos proyectos, sino por los problemas de salud de Lucas. "Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… Esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar", explicó en el programa, antes de detallar que se trataba de una cardiopatía isquémica.

Una cardiopatía isquémica es, tal y como indica la Fundación Española del Corazón, una "enfermedad ocasionada por la arterosclerosis de las arterias coronarias", es decir, "las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco (miocardio)".

Además, la institución confirma que la arterosclerosis coronaria "es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias (linfocitos)". Se trata de tres procesos que desembocan en el estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias.

"Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público", indicó Lucas durante la entrevista. Una gira de despedida que han bautizado como Nuestros últimos acordes y con la que llevan llenando grandes recintos desde el mismo momento en el que la anunciaron.

Cuál es el estado de salud actual de Lucas

Aunque la gira en un principio iba a constar solamente de unos pocos espectáculos, lo cierto es que desde que se anunció esta gira el dúo ha seguido dando conciertos de forma periódica, sin que hayan comunicado ningún cambio en la salud de Lucas.

Tal y como ha explicado el propio protagonista en una reciente entrevista al diario Deia, lo que le "llevó a una situación estresante fue estar todo el día al teléfono y trabajando con la carrera del dúo", descartando que se trate de un proceso derivado de "subir al escenario", lo que asegura que "es divertido y no pasa factura".

A lo largo de la entrevista, el cantante explica cómo actualmente ha delegado esas funciones más administrativas, aunque prefiere "hacer un gran parón y descansar" y por ello cada concierto está siendo "superespecial", con "el público con fervor para recordar tiempos pasados y vivirlos en el presente".

Un tour cuyo final aún es incierto en septiembre de 2025, ya que quieren "cerrar en Madrid" en algún sitio de "sitio de gran capacidad", ya que "no hay fecha para el Wizink Center".