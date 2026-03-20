Quevedo nos transporta al verano en 'SCANDIC'
Quevedo tiene ganas de verano y lo proclama a los cuatro vientos en SCANDIC. El canario lanza este viernes un himno donde sus ingredientes habituales —noche, ligue y ambiente isleño— se mezclan con un toque de nostalgia. ¡El hit que estábamos esperando!
El cantante canario estrena el nuevo himno estival que mezcla fiesta, playa y romances fugaces con un toque de nostalgia personal
La canción fue escrita en 2025 y da el pistoletazo de salida a la temporada de calor. "Me recuerda a Semana Santa, al preverano, ya empiezas a ir a la playa, ya no estás blanco pálido, bajas al sur… para eso está esa canción”, contó el artista en una entrevista.
La Palma y una discoteca de Maspalomas
El tema, sobre la locura de los amores estivales, fue escrito hace un año y viene acompañado de un videoclip que es verano puro. Grabado en La Palma, el vídeo es una sucesión de imágenes de playas, paisajes volcánicos y mucha fiesta.
SCANDIC, nombre de la canción, hace alusión a una discoteca real de Maspalomas (Gran Canaria), situada en el Centro Comercial Plaza, donde grabó el videoclip de Universitaria cuando estaba empezando. Un guiño a sus inicios.
¿Nuevo disco de Quevedo?
El nuevo single de Quevedo llega un mes después de Ni borracho y con un significativo cambio en la cuenta de Instagram del cantante. Quevedo ha cambiado su nombre por EL BAIFO y ya hay quien especula que este será el título de su nuevo disco. ¿Buenas noches ya tiene sucesor?
La letra de 'SCANDIC' de Quevedo
_(Ey, uh) Pa' todas las pibas
Quiero verlas con la copa arriba
Bailando hasta abajo se motivan
Tú tienes todo eso que me encanta
Y yo quiero ver hasta donde es que aguantas
Me tiene mal esa carita santa,
pero sé que eres mala, baby
Tienes to' eso mami
To eso que me pone malo
Si lo pides me caso
Nah, en verdad no me hagas caso
Hazme el favor que,
si hay algo que yo no se dar es dar amor
Y sé que soy malo, sé que soy lo peor
No soy pa ti yo te lo había advertido
Mientras más corto, más divertido
Pero mala baby no seas mala
Baby no seas mala
(Voy a ser to' lo mala que tú quieras)
Mala entonces sé me mala
Entonces sé me mala
(Cállate y no alargues más la espera)
(Shh) Y yo callaíto
Bajando poco a poquito
Vamos a perrear lento
No te me quito
Mi felina, Héctor y Tito
Player desde la Scandic
Lleva tiempo ya
En la calle, la tienes controlá'
Si me lo pides baby yo me porto mal
Tú eres mala
Déjame comprobar
No soy bonito ni na' de eso,
pero como Yomo te la dejo caer con to' el peso
Menos mal que no se escucha lo que pienso
A mi tú me suenas de algo y creo que de Los Brezos mami
Me dejaron roto
y tú me lo puedes curar con un besito nah
Juro no volver a hablarte de eso mi amor
Tienes to' eso mami
To eso que me pone malo
Si lo pides me caso
Nah, en verdad no me hagas caso
Hazme el favor que,
si hay algo que yo no se dar es dar amor
Y sé que soy malo, sé que soy lo peor
No soy pa ti yo te lo había advertido
Mientras más corto, más divertido
Pero mala, baby no seas mala
Baby no seas mala
(Voy a ser to' lo mala que tú quieras)
Mala entonces sé me mala
Entonces sé me mala
(Cállate y no alargues más la espera)
Es mejor si no me complicas
Hagamos como que ninguno tiene el alma rota
Es mejor así callaíto
Haciendo como que ninguno se equivoca
Solamente soy un perro sato
Pidiendo cariño na' más por un rato
Sé que tú también eres lo mismo
Dos diablitos comiendo del mismo plato
Hagamos como que ninguno tiene el alma rota
(Hagamos como que ninguno tiene el alma rota)
(Hagamos como que ninguno tiene el alma rota)
(Hagamos como que ninguno tiene el alma rota)
Claro claro claro que tienes el alma rota
Niña buena no me escupirás la boca
Tú solo me buscas cuando estás en nota
Tú estás buena pero estás loca
Baby tú me mandas selfies en la cama en el amanecer
Y cuando estoy bebiendo
el diablito del hombro no tarda en aparecer
Y esa eres tú_