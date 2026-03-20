Quevedo nos transporta al verano en 'SCANDIC'

Quevedo tiene ganas de verano y lo proclama a los cuatro vientos en SCANDIC. El canario lanza este viernes un himno donde sus ingredientes habituales —noche, ligue y ambiente isleño— se mezclan con un toque de nostalgia. ¡El hit que estábamos esperando!

Europa FM

Madrid20/03/2026 09:42

La canción fue escrita en 2025 y da el pistoletazo de salida a la temporada de calor. "Me recuerda a Semana Santa, al preverano, ya empiezas a ir a la playa, ya no estás blanco pálido, bajas al sur… para eso está esa canción”, contó el artista en una entrevista.

La Palma y una discoteca de Maspalomas

El tema, sobre la locura de los amores estivales, fue escrito hace un año y viene acompañado de un videoclip que es verano puro. Grabado en La Palma, el vídeo es una sucesión de imágenes de playas, paisajes volcánicos y mucha fiesta.

SCANDIC, nombre de la canción, hace alusión a una discoteca real de Maspalomas (Gran Canaria), situada en el Centro Comercial Plaza, donde grabó el videoclip de Universitaria cuando estaba empezando. Un guiño a sus inicios.

¿Nuevo disco de Quevedo?

El nuevo single de Quevedo llega un mes después de Ni borracho y con un significativo cambio en la cuenta de Instagram del cantante. Quevedo ha cambiado su nombre por EL BAIFO y ya hay quien especula que este será el título de su nuevo disco. ¿Buenas noches ya tiene sucesor?

La letra de 'SCANDIC' de Quevedo

_(Ey, uh) Pa' todas las pibas

Quiero verlas con la copa arriba

Bailando hasta abajo se motivan

Tú tienes todo eso que me encanta

Y yo quiero ver hasta donde es que aguantas

Me tiene mal esa carita santa,

pero sé que eres mala, baby

Tienes to' eso mami

To eso que me pone malo

Si lo pides me caso

Nah, en verdad no me hagas caso

Hazme el favor que,

si hay algo que yo no se dar es dar amor

Y sé que soy malo, sé que soy lo peor

No soy pa ti yo te lo había advertido

Mientras más corto, más divertido

Pero mala baby no seas mala

Baby no seas mala

(Voy a ser to' lo mala que tú quieras)

Mala entonces sé me mala

Entonces sé me mala

(Cállate y no alargues más la espera)

(Shh) Y yo callaíto

Bajando poco a poquito

Vamos a perrear lento

No te me quito

Mi felina, Héctor y Tito

Player desde la Scandic

Lleva tiempo ya

En la calle, la tienes controlá'

Si me lo pides baby yo me porto mal

Tú eres mala

Déjame comprobar

No soy bonito ni na' de eso,

pero como Yomo te la dejo caer con to' el peso

Menos mal que no se escucha lo que pienso

A mi tú me suenas de algo y creo que de Los Brezos mami

Me dejaron roto

y tú me lo puedes curar con un besito nah

Juro no volver a hablarte de eso mi amor

Tienes to' eso mami

To eso que me pone malo

Si lo pides me caso

Nah, en verdad no me hagas caso

Hazme el favor que,

si hay algo que yo no se dar es dar amor

Y sé que soy malo, sé que soy lo peor

No soy pa ti yo te lo había advertido

Mientras más corto, más divertido

Pero mala, baby no seas mala

Baby no seas mala

(Voy a ser to' lo mala que tú quieras)

Mala entonces sé me mala

Entonces sé me mala

(Cállate y no alargues más la espera)

Es mejor si no me complicas

Hagamos como que ninguno tiene el alma rota

Es mejor así callaíto

Haciendo como que ninguno se equivoca

Solamente soy un perro sato

Pidiendo cariño na' más por un rato

Sé que tú también eres lo mismo

Dos diablitos comiendo del mismo plato

Hagamos como que ninguno tiene el alma rota

(Hagamos como que ninguno tiene el alma rota)

(Hagamos como que ninguno tiene el alma rota)

(Hagamos como que ninguno tiene el alma rota)

Claro claro claro que tienes el alma rota

Niña buena no me escupirás la boca

Tú solo me buscas cuando estás en nota

Tú estás buena pero estás loca

Baby tú me mandas selfies en la cama en el amanecer

Y cuando estoy bebiendo

el diablito del hombro no tarda en aparecer

Y esa eres tú_