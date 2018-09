¿Qué significan los enigmáticos tuits de Amaia Montero?

Amaia Montero ha compartido un par de tuits con un mensaje que todavía no hemos descifrado. La cantante, que hace unas semanas denunció el acoso que sufre en redes sociales, ha recordado su éxito en La Oreja de Van Gogh con un 'The game is over".

En las últimas horas Amaia Montero ha publicado una serie de tuits muy inquietantes que ha preocupado a sus seguidores.

En el primer mensaje escribía "The game is over". Y más tarde lanzaba la extraña publicación, con un "Empezando a despedirme y empezando por el principio" junto a una imagen del cuádruple Disco de Platino de Dile al Sol, el primer álbum de La Oreja de Van Gogh.

The game is over. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

Empezando a despedirme y empezando por el principio. pic.twitter.com/QTCBlGBc7V — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

No sabemos el motivo que han llevado a la cantante a escribir todos estos tuits. Pero lo que está claro es que en los últimos meses, Amaia Montero ha recibido críticas por sus actuaciones. Asimismo, la cantante ha denunciado el acoso que ha sufrido, que la ha convertido en el punto de mira de muchos comentarios ofensivos en redes sociales, tanto por sus conciertos como por su físico.

Por otra parte, se rumoreaba que Amaia Montero podría dejar la música, pero su discográfica lo ha desmentido.