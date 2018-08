Amaia Montero denuncia el acoso constante que está sufriendo

Durante algunas de sus últimas actuaciones en directo, la ex cantante de La Oreja de Van Gogh ha recibido fuertes críticas y abucheos por lo que tachan de "falta de profesionalidad" e incluso apuntaban a que la cantante habría bebido alcohol antes de subir al escenario, algo que ella niega categóricamente, y asegurando que se debió a "problemas de sonido". Sin embargo sus fans no dudaron en compartir vídeos como el siguiente, mostrando su descontento con el espectáculo:

Pero la última ocurrió poco después, cuando la cantante asistió a un programa de Canal Sur para promocionar su nuevo disco Nacidos Para Creer. Sin embargo, durante la actuación, tuvo un pequeño problema después del estribillo, un lapsus, que reavivó las críticas por parte de sus seguidores.

Ahora, la cantante denuncia el acoso que está sufriendo: "La verdad es que no sé porqué ha venido toda esta avalancha. Yo he pasado página. Todo este especie de acoso solo me ha ocurrido aquí, en España. Es acoso, bullying o lo que quieras. Yo me he sentido mal y no quiero hablar más de esto. Pero no sé a qué es debido porque "Nacidos para creer" solo dice verdades como puños".

Este bombardeo de críticas han hecho que la artista de 42 años no se sienta bien tratada y cómoda en España porque "solo se habla de lo malo y no de lo bueno": "He estado en Latinoamérica y allí me quieren muchísimo, y hay un respeto y una adoración grande desde hace años. Pero a mí no me pasa nada de esto allí", comentaba al periódico gallego. "Este país es, a veces, bastante duro", concluía.