Lo que 'Single Ladies' de Beyoncé le debe a las Spice Girls

Sin las Spice Girls es posible que nunca hubiéramos escuchado Single Ladies ni ninguno de los numerosos éxitos que han llevado a Beyoncé a lo más alto de la música.

La huella que ha dejado el grupo de música de los 90 en sus fans es mucho más honda de lo que pensábamos, y si no que se lo digan a Victoria Beckham, que acaba de revelar que Queen B le aseguró que las "chicas picantes" fueron una auténtica inspiración para la cantante cuando era niña.

"Cuando alguien como Beyoncé te dice que se inspiró en las Spice Girls, creo que has cumplido", dijo Victoria Beckham durante una charla en el podcast Breaking Beauty de Dear Media, donde le preguntaron si había tenido el placer de conocer a la artista en alguna ocasión.

La empresaria, que hacía el papel de la "Spice pija" cuando el grupo lo petaba con Wannabe, mostró la grata sorpresa que se llevó cuando Beyoncé le confesó el importantísimo papel que las Spice habían tenido en su vida: "Fueron las Spice Girls las que me inspiraron y me hicieron querer hacer lo que hago y me hicieron sentir orgullosa de ser una niña y orgullosa de ser quien soy', me dijo Beyoncé".

"Creo que se trata de aceptar quién eres", continuó Beckham profundizando en el cometido del grupo más allá de la música. La girlband en conjunto se convirtió en un hito gracias a la personalidad de cada una de sus integrantes. "De eso trataron siempre las Spice Girls: está bien ser diferente. No intentemos cambiar quiénes somos. Celebremos quiénes somos. Celebremos el hecho de que todos somos diferentes, por eso la inclusión es tan importante", remató Victoria Beckham.

Los más curioso es que Beyoncé comenzó su carrera musical de una manera un tanto similar a Beckham, formando parte del grupo femenino Destiny's Child junto a Michelle Williams y Kelly Rowland.

El regreso de las Spice Girls

Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham se dieron a conocer en 1994 y tras unos años de éxitos y giras internacionales se separaron en el año 2000.

Durante estos años, las chicas se han encontrado en varias ocasiones y aunque en la última reunión Victoria Beckham declinó la invitación, las Spice Girls podrían estar planeando su vuelta por el 25 º aniversario del estreno de la película Spiceworld. Tanto es así, que los rumores apuntan a que ya han contratado un guionista para rodar la segunda parte del film.

"Tenemos un grupo de WhatsApp y todas estamos hablando de ello, pero no puedo decir nada más", dijo hace unos días Mel C a la revista You.

El tiempo y la cartelera dirán qué pasa.