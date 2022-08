¿Qué vínculo hay entre Juan Alfonso Milán y Felipe VI? Conoce al primo desconocido del rey

Juan Alfonso Milán es primo del rey Felipe VI, pero no hay que buscar a sus padres entre los hermanos de los reyes méritos. Su historia es un poco más complicado.

Este modelo internacional de 31 años, nacido en París en 1991, es biznieto del rey Alfonso XIII, bisabuelo a la vez de Felipe VI. Vamos por partes.

La historia de Felipe VI la sabemos: Alfonso XIII es el padre de don Juan de Borbón (conde de Barcelona) y abuelo del rey Juan Carlos I. Algo más complicada es la historia de Juan Alfonso Milán, él es nieto de una hija ilegítima del monarca.

Nieto de una hija ilegítima de Alfonso XIII

Este joven de pelo largo, pantalones entallados y aspecto rockero es nieto de Juana Alfonsa Milán y Quiñones de León, hija ilegítima y luego reconocida del rey Alfonso XIII. El monarca tuvo una relación con Beatriz Noon, institutriz y profesora de piano de los hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia (bisabuela del rey Felipe VI).

De esta relación nació Juana Alfonsa, la abuela de Juan Alfonso Milán y a la que debe su nombre. Alfonso XIII la reconoció al nacer y de ahí viene su apellido. Milán es uno de los títulos de soberanía de los reyes de España.

Juana Alfonsa tuvo tres hijos. Uno es Pierre Emmanuel Milán, padre del modelo. "Ha visto a su madre una vez en su vida. La vio hasta los cinco años, sí, pero de esa época no tiene recuerdos, como casi ningún niño. Después lo metió en un orfanato y cuando vio a su madre aquel día en ese bar lo despreció", contó en una entrevista en diciembre de 2021 El Español sobre la relación de su progenitor con la hija de Alfonso XIII. "Lo que yo puedo saber de mi familia es por libros, por internet, por lo que me contaron mis padres, por dossieres que tenemos en casa, pero ya está. Ojalá pudiera sentarme con ellos a hablar, a preguntarles y a compartir. Es una familia que tiene una historia impresionante".

Por qué sacó la historia a la luz

Meses antes, Juan Alfonso Milán había sacado por primera vez a la luz su secreto.

"Lo tenía guardado, primero por discreción y segundo, por vergüenza o timidez. Estoy muy orgulloso de poder contar que mi primo es Felipe VI, (vuestro rey), que soy biznieto del que en su día fue rey de España don Alfonso XIII, y que me gustaría aprovechar el tiempo que paso en España gracias la mujer que amo Paloma González Durántez para poder encontrarme con mi familia. Espero que os guste mi historia. Y me gustaría aprovechar para declarar mi respeto a la Corona española. Soy Borbòn y soy monárquico", escribió en Instagram al compartir una imagen del periódico.

"Mi abuela murió víctima de las deudas y del alcohol, pero tuvo suerte porque le pagó la residencia donde vivió hasta el final de su vida el Rey Juan Carlos, su sobrino", revelaba en esa entrevista, en la que contó que tiene una hermana, Ligia, cinco años mayor y madre de gemelas.

Descubierto por un cazatalentos cuando tenía 19 años

Juan Alfonso Milán empezó en la moda siendo muy joven. Tenía 19 años cuando fue descubierto por un cazatalentos. Desde entonces ha trabajado para firmas como Armani, Vivienne Westwood, Fred Perry o Marshall.

"Estudié hasta Bachillerato y empecé a trabajar como modelo y a viajar por el mundo. Tuve la suerte de vivir en Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, París y ahora en Londres, donde llevo unos cinco años. Londres es mi base, es mi casa. Me siento en casa en muchos lugares. En España también", contó en la entrevista de El Español, asegurando que no cerraba las puertas a trabajar en España en proyectos que fuesen más allá del fashion world y las redes sociales.

Paloma, otra unión más con España

En esa entrevista también habló de su vínculo con España, la estilista Paloma González Durántez, su entonces pareja.

"Tengo a Paloma, que vive en Madrid desde hace 15 años, y España para mí es mi reino. Es curioso ir allí una vez al mes a verla. Mi familia también es de allí. Yo hablo español bastante bien y estoy orgulloso de mis raíces. Estoy orgulloso de ser ruso también, por tener esa mezcla de sangres, pero no tengo nada de conexión con Rusia, aparte del vodka (risas)", contó el joven.

"Con España es distinto. Con España, sí. Porque hablo español, porque tengo a Paloma, que es española, por los trabajos que a veces me salen y por mi familia. Pertenezco a la primera familia de España. Soy muy español, empezando por mi nombre. Por mi look, muchos piensan que soy inglés, otros francés... más inglés por el rollo rockero, pero cuando hablo español, me dicen: "¿Tú por qué coño hablas español?" y luego les digo que me llamo Juan Alfonso Milán".