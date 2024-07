Por qué Will Smith dejó la música

Te interesa El incidente de Will Smith en los Oscar: a quién pegó la bofetada y las consecuencias que tuvo

Will Smith es popularmente conocido por ser actor y productor de cine, pero también es rapero. De hecho, gracias a su éxito como cantante con éxitos como Gettin' Jiggy Wit It pudo acercarse al mundo del audiovisual.

Sus primeros pasos como cantante los tomó en 1985 junto al productor Jazzy Jeff con el grupo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. En 1997, Will Smith inició su carrera en solitario que continúa a día de hoy, aunque estuvo inactivo durante diez años.

En 2007, el mismo año que se estrenó la película Soy Leyenda donde interpreta al personaje protagonista, Will Smith anunció su retirada de la música. Según el archivo de El Tiempo de Colombia, el actor informó en una rueda de prensa que quería dar prioridad a su faceta de actor.

"Me duele dejar la música porque me ha traído varios éxitos, pero en este momento debo dedicarme de lleno a lo que más le conviene a mi carrera", comunicó dos años después de estrenar su último álbum en 2005 Lost And Found.

Su vuelta a la música diez años después

Diez años después de anunciar su retirada de la música, Smith retomó su trayectoria como rapero el 6 de octubre de 2017 con el estreno de su canción Get Lit. Desde entonces, sacó nuevos temas sueltos, entre los que destaca Está rico de 2018, su colaboración con Marc Anthony y Bad Bunny.

A partir de 2022, cuando Will Smith pegó una bofetada a Chris Rock en los Oscar, su carrera como profesional quedó en suspenso, tanto a nivel musical como actoral. Pero este año 2024 ha vuelto con el estreno de su nueva canción You Can Make It, con su actuación en la película Bad Boys: Ride or Die y con su asistencia a La Velada del Año 4 de Ibai Llanos.