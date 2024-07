Las canciones que Will Smith podría cantar en La Velada del Año 4: de 'Men In Black' a 'You Can Make It'

La Velada del Año de Ibai Llanos es uno de los eventos más populares en la industria del entretenimiento y de los creadores de contenido. Aparte de los combates de boxeo entre figuras destacadas, el espectáculo también incluye conciertos de grandes artistas. Y este año uno sobresale entre los demás.

Tras conocerse el nombre de todos los cantantes, Llanos anunció al invitado especial de la cuarta edición: el actor y rapero estadounidense Will Smith, que este 2024 vuelve a los focos tras su polémica bofetada de los Oscar.

"Es una persona que tiene una carrera gigante como actor, también como rapero. Vamos a tener una participación especial, un show especial de la mano del mismísimo Will Smith", presentó Ibai Llanos.

El concierto del estadounidense promete incluir varias sorpresas, entre ellas el repertorio de canciones que interpretará. Por eso, a continuación presentamos cinco temas que podría cantar Will Smith durante su concierto en La Velada del Año 4.

'Men In Black'

Con esta canción, Will Smith debutó como cantante solista tras sus años como integrante del grupo DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Se estrenó en 1997, el mismo año que la película homónima a la que pertenece el tema: Men in Black (Hombres de negro), donde Smith también interpretó uno de los dos papeles protagonistas.

Las posibilidades de que la interprete en La Velada del Año son muy altas, ya que este mismo año el actor sorprendió a todo el mundo cantando Men In Black junto a J Balvin en el Festival de Coachella, celebrado el pasado mes de abril en California. Además, es su canción más visualizada en YouTube.

'Miami'

Es su tema más escuchado actualmente en Spotify (cuenta con casi 400 millones de reproducciones) y el tercero más visualizado en YouTube (con más de 80 millones). Al igual que Men In Black, forma parte de su primer álbum de estudio: Big Willie Style.

'Gettin' Jiggy Wit It'

También perteneciente a su disco debut, es su segunda canción más escuchada tanto en Spotify como en YouTube. Supuso un hito para el género de hip-hop de aquella época, cuando su salto al mainstream fue definitivo.

'Está rico'

Aprovechando que Will Smith actúa en España, concretamente en el Estadio Santiago Bernabéu, otra opción sería que cantara su colaboración con Marc Anthony y Bad Bunny de 2018: Está rico. De hacerlo, quizás cantaría solo su parte en inglés, aunque otra posibilidad es que aparecieran sus compañeros para interpretarla con él sobre el escenario... Nunca se sabe.

'You Can Make It'

Se trata de la última canción propia de Will Smith, presentada el 30 de junio en la gala de los BET Awards 2024. You Can Make It ha supuesto el regreso del actor al mundo de la música desde su polémica en los Oscar. En la canción, Smith reflexiona sobre todo lo vivido y aprendido desde entonces: "Créeme, intentaron sangrar a Will Smith / En el espejo retrovisor veo que la adversidad fue el regalo / Para elevarme más alto, los regalos requieren fe", canta.