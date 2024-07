Cuándo empezó Will Smith en la música: todos los discos que tiene y sus canciones más famosas

Will Smith en un directo de MTV en 2004 | Getty

La cita es el 13 de julio en el Santiago Bernabéu de Madrid. Allí, Ibai Llanos será el anfitrión, por cuarto año consecutivo, de La Velada del Año 4, el evento de boxeo entre streamers y creadores de contenido que se ha convertido en uno de los acontecimientos que los seguidores de Ibai señalan en rojo en su calendario.

Además de los propios combates, actuaciones de artistas internacionales engrandecen el espectáculo que esta edición contará con Julieta Venegas,Bizarrap, David Bisbal, Young Miko, Nicky Jam, Anuel y Paulo Londra. Además, tal y como anunció el 13 de junio el youtuber, el invitado especial de este año será Will Smith.

El mundialmente famoso actor, rapero y productor, estará en el Santiago Bernabéu, pero lo que hará y en qué consistirá su actuación aún se desconoce.

Si bien las redes bromearon con su adecuada aparición en una jornada dedicada al boxeo, después de que su bofetón a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar de 2022 diese la vuelta al mundo, lo cierto es que en una conversación mantenida con el creador de contenido en directo hablaron mucho de música.

Gran parte de la entrevista estuvo dedicada a la asociación de la que el actor se ha convertido en abanderado.

Se llama Dance in your darkest, se dedica a ayudar a los jóvenes que sufren bullying y en Madrid repartirán pulseras para darse a conocer. Y ha sido esta iniciativa la culpable de que Smith haya vuelto a la música pues, como contó el protagonista de Soy leyenda en esa entrevista, con la música es capaz de ser él mismo y de hablar con el corazón.

El regreso a la música

Fue en el festival de Coachella, el pasado mes de abril, cuando El príncipe de Bel-Air sorprendió a medio mundo subiéndose al escenario vestido de Men in Black para interpretar junto a J Balvin la canción de la primera película de la saga.

En su perfil de Instagram acompañó el vídeo de la actuación con el texto "Dance In Your Darkest Moments (Baila en tus momentos más oscuros)".

Solo unas semanas después, el rapero confirmó su vuelta a la música con el lanzamiento de una nueva canción: You Can Make It.

Will Smith estrenó su tema en la gala de los premios BET 2024 con una espectacular puesta en escena —aparecía en medio de un círculo de fuego y le acompañaba un coro de góspel— que arrancó una ovación que emocionó al artista.

Y es que You Can Make It tiene un significado muy especial para el actor. "En algunos de mis momentos más oscuros, la música siempre ha estado ahí para mí, para levantarme y ayudarme a crecer. Es mi humilde deseo que pueda hacer lo mismo por ti y brindarte toda la alegría y la luz que mereces", escribió en redes sociales, reconociendo el difícil momento que vivió tras lo ocurrido en los Oscar.

Poco tardaron los fans de la estrella de Hollywood en interpretar que los últimos pasos del actor anticipan un nuevo disco, después de 20 años de silencio, y su vuelta a los orígenes.

La estrella del rap de los 90

Un Oscar y un Globo de Oro avalan la carrera de Smith como actor. Pero a estos reconocimientos hay que añadir cuatro Grammys que ponen de relieve su destacada trayectoria musical: en 1988, Mejor interpretación de rap por Parents Just Don't Understand; en 1991, Mejor interpretación de rap en dúo junto a DJ Jazzy Jeff —Jazz en la serie El príncipe de Bel Air— por Summertime; en 1997, Mejor interpretación rap solista por Men In Black; y en 1998, Mejor interpretación rap solista por Gettin' Jiggy Wit It.

Porque los orígenes del protagonista de Bad Boys —que acaba de estrenar la cuarta parte— hay que buscarlos en la música, y concretamente en el rap, cuando formó parte de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, grupo que formó junto a su amigo Jeffrey Allen Townes, a mediados de los 80, y a los que más tarde se unió Clarence Holmes.

Fue con su segundo álbum He's the DJ, I'm the Rapper, lanzado en 1988 —tenía 20 años—, cuando consiguieron hacerse relevantes en el mundo del hip-hop: se convirtieron en estrellas del género y el single de presentación Parents Just Don't Understand, además de hacerles merecedores de la atención de la MTV, les sirvió para ganar uno de los premios más codiciados de la música, el Grammy.

Con el primer sencillo de su cuarto disco Homebase —el tercero fue And in This Corner— repitieron la gesta en 1991.

Eran buenos tiempos para Smith, pero una deuda con la hacienda estadounidense le dejó prácticamente en la ruina. Fue entonces cuando apareció en su vida la oportunidad de protagonizar The Fresh Prince of Bel-Air —El príncipe de Bel-Air—, la sitcom inspirada en la vida del rapero que se estrenó en 1990 y se prolongó durante seis temporadas con éxito mundial.

Su papel de sobrino rebelde de la familia Banks le catapultó a la fama y fue entonces cuando quiso ser "la mayor estrella de cine del mundo".

Una prometedora carrera como solista

Durante los años que duró la serie, la amistad entre Will Smith y su compañero musical Jeffrey Allen Townes se mantuvo más firme que nunca pues, además de compartir estudios de grabación, disfrutaron juntos de la fama de la serie. El personaje secundario de Jazz que interpretaba Jeffrey, el mejor amigo del protagonista en la ficción —que también lo era en la vida real—, se mantuvo durante las seis temporadas gracias a la buena acogida del público.

En 1993, los raperos lanzaron el que sería su último proyecto juntos, el disco Code Red, que ya no consiguió el éxito esperado. Unos años después, cuando asentó su carrera como actor, decidió probar suerte en solitario.

En 1997, coincidiendo con el lanzamiento de Men in Black, publicó el disco Big Willie Style, que incluía el tema principal de la película del mismo nombre, que fue un éxito en varios países del mundo y se llevó un premio Grammy.

En 1999, de nuevo con motivo del estreno de otro de sus trabajos más destacados en el cine, la película Wild Wild West, salió su segundo álbum, Willennium. La canción de esta cinta estuvo en los primeros puestos de Billboard, al igual que el disco que llegó a colocarse en el número cinco.

El tercero de sus trabajos, Born to Reign, no tuvo la misma suerte y aunque incluía el tema principal de la cinta de ciencia ficción Men in Black, no consiguió el éxito de los anteriores.

Will Smith consiguió resarcirse de ese "fracaso" con Lost and Found, su último disco hasta la fecha.

Switch fue el single principal: alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos de un buen número de países y le devolvió a la primera línea del hip-hop.

La interpretó en directo en los Kids' Choice Awards de Nickelodeon de 2005 y en la final de la NBA en 2005.