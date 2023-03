Quevedo aclara su futuro en la música tras haber dicho que en 2024 se retiraría

Solo tiene 21 años y ya sabe lo que es ser número 1 en España. Ha pasado de ser un chaval que se divertía rimando con sus amigos en la Playa del Inglés a convertirse en la promesa del rap y la música urbana en España.

El terrible éxito de la Sesión 52 con Bizarrap le ha llevado a grabar su primer disco, promocionar su primera gira -con Wizink y Palau Sant Jordi incluidos- y a cumplir sus colaboraciones soñadas. En yu, No te pierdas nada contó que trabajar con Myke Towers era su meta y en menos de un año lo ha conseguido con un tema en el que homenajea ese lugar de Gran Canaria donde comía pipas y roneaba con ligues.

La denominada 'quédate' ha sido la única canción que le ha disputado a Rosalía el título de canción del verano. Despechá y la Sesión 52 estuvieron alternándose el pódium de lo más escuchado, una viralidad que provocó que el ritmo de la industria -ávida de sacarle jugo a todo- presionase al artista para seguir produciendo. Si no sacaba un disco poco después de hacerse viral corría el peligro de caer en el olvido. Por eso se puso a trabajar, se metió al estudio y terminó Donde Quiero Estar, su disco debut.

Ahora Qué es una reflexión de sus ambiciones y sueños. Sabe que ha conseguido algo que logran muy pocos artistas y se siente afortunado por ello. Ahora recoge los frutos de las semillas que llevaban años sembrando junto a Linton, su mano derecha en Ahora y Siempre o Cayó la Noche.

"2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer", canta el artista en la citada canción, como dejando entrever que en algún momento llegará el momento de parar. "Me vi en la cima sin querer", dice en el mismo tema.

Pero lo cierto es que de momento retirarse no está entre sus planes. Lo contaba en una entrevista con El Periódico de España. Aunque descarta totalmente dejar de hacer música, sí tienen en mente hacerla de otra manera: sin prisa por cumplir con la rapidez del consumo, sin la urgencia de cumplir con unos números.

"En su momento dije, 'en 2024 dejo la música seguro'. No, no la voy a dejar ni de coña, pero igual lo que sí que hago es tomármelo con mas calma y estar más tranquilo, más a mi bola, y hacer música cuando me apetezca y cuando sepa que es el momento, cuando de verdad yo tenga el cuerpo para esos trotes, es un poco como no desaparecer del mapa, pero sí buscar más mi tranquilidad, y eso, que quién sabe. Al ginal sacaré un disco, haré una gira, y desaparecer... Desaparecer de mi casa dos meses pero no dejar que me lleve la corriente como me ha pasado otras veces, de aquí para allá y de allá para acá. Hacer lo que me apetezca y punto, y disfrutar", dice. Hay Quevedo para rato.