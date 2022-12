Quevedo y Myke Towers no olvidan aquella noche en la 'Playa del Inglés', su primera colaboración

Pop, afrobeats y ritmos muy urbanos para la colaboración de Quevedo y Mike Towers. El canario se une al artista puertorriqueño en Playa del Inglés, con la que hacen referencia a una de las playas más conocidas y turísticas de la isla de Gran Canaria.

Quevedo, que ha pasado de ser casi un desconocido al responsable de la canción del verano, cumple uno de sus mayores sueños musicales. Hace unos meses charlaba con Pantomima Full de que una de las colaboraciones a las que se apuntaría sin dudarlo sería con Myke Towers, una ilusión que ahora se hace realidad con un tema que promete sonar mucho estas Navidades.

Un auténtico regalo para los fans de Quevedo, que todavía tienen en el cuerpo la emoción por el featuring con Bad Gyal, una de las artistas más 'pegás' de España.

Se suma así este hit a los ya conocidos Ahora y Siempre con Linton o Punto G, sin olvidar la sesión con Bizarrap que hizo que España entera corease ese 'quéeeedate' durante todo el verano. No sería de extrañar que el artista canario estuviese preparando un disco para dar la bienvenida a 2023.

Letra de 'Playa del Inglés' de Quevedo y Mike Towers

[Intro: Quevedo]

O-O-Ovy On The Drums

Tú no fuiste la primera

Tampoco será' la última

Pero como yo quisiera

Que sí que fuera la única

Que le presento a mi familia y a mi gente

Caile pa'l party pa' que entre' en otro ambiente

[Estribillo: Myke Towers & Quevedo]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche dе sex

A ti te gustan isleño', vеnga, dale, niégate

Que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

[Verso 1: Myke Towers]

No quiero ser otro má' en tu lista

Empezamo' bellaqueando por Insta

Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria

No sé nada, baby, yo soy turista

A mí voy, el clima cálido (Oh)

Llegamo' en el party bus, nos ven y quedan pálido'

Mi gente ya le examinó, siempre que salimo'

Aunque la llamen anónimo', eso no le cambia el ánimo

Antes de ti, despué' habrán má', pero olvidarte yo a ti jamá'

Me dijo que le excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal

Quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar

Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el Mundial

[Estribillo: Quevedo & Myke Towers]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Si te veo me acuerdo, ma, de aquella ve'

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex

Y a ti te gustan isleño', venga, dale, niégate

[Verso 2: Quevedo]

Te gustan isleños y a mí me gusta que te gustemo'

Dime cuántas son para que con el combo las busquemo'

No deje' que se rían veneno

Entre tú y yo, todo fluyó

Quiere' irte de viaje, elige entre París o New York

Pero siempre volvemo' y estamo' chill

Llegamo' a la isla y fumamo' weed

Yo te consigo la cone, tell me what you need

Cualquier pregunta que haga' pa' ti tengo un sí

Si te propongo que te mude', yo no sé qué me diría'

Pero hueco tienes de sobra en mi mente

Solo te pido que no dude' y que si tú en mí confía'

Sentirás una vibra diferente

[Estribillo: Quevedo & Myke Towers]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Si te veo me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex

Y a ti te gustan isleño', venga, dale, niégate

Fuente: Genius