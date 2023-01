Quevedo anuncia 'Donde quiero estar', su primer disco de estudio

Quevedo anuncia su proyecto estrella. Después de que sus fans llevaran tiempo pidiéndole que diera más información sobre su disco, el cantante ya ha desvelado todos los detalles de su primer álbum de estudio, Donde quiero estar.

El disco, que sale el próximo 20 de enero, cuenta con varias colaboraciones, como Myke Towers, Omar Montes o JC Reyes.

A través de Instagram, el artista ha compartido un pequeño texto en el que ha confesado que "lo que trata de mostrar es la manera en la que busca y encuentra dónde quiere estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de su carrera".

"Es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo. Es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. Aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando", ha revelado.

Y ha detallado cuál es el lugar en el que quiere estar: "En mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. es mi casa, donde me siento yo".

Tracklist completo de 'Donde quiero estar'

El primer disco de Quevedo, Donde quiero estar, contará con 16 temas:

Intro speech Cruzzi

Ahora qué

Yankee

Vista al mar

Playa del inglés feat. Myke Towers

feat. Myke Towers Sin señal

Dame feat. Omar Montes

feat. Omar Montes Cuéntale

Luces azules

Punto G

Muñeca feat. JC Reyes

feat. JC Reyes Wanda

Me falta algo

Lisboa

Éramos dos

Donde quiero estar

Todavía falta más de una semana que se estrene el primer disco de Quevedo.

Sus fans ya están expectantes de conocer todas las canciones inéditas que saldrán.