Quevedo, ¿una de las sorpresas de La Velada del Año 4?: las pistas de su posible actuación

Este sábado se celebra La Velada del Año 4, el gran evento musical y de boxeo liderado por Ibai Llanos. La expectación por esta nueva edición es enorme, ya que actuarán artistas del nivel de Will Smith, Julieta Venegas o David Bisbal.

Aun así, lo más comentado sobre el espectáculo son las sorpresas que están por venir y de las que Llanos apenas ha dado información. Según anunció él mismo, la última parte de La Velada del Año contará con dos sorpresas: una antes de la actuación de Bizarrap y otra al terminar el evento con Anuel AA.

El streamer ha hablado este jueves sobre una de esas sorpresas: "Ha habido una gran sorpresa de uno de ellos que a mí me ha sorprendido, una cosa que va a hacer... Dará un gran momento en esta Velada del Año porque es verdad que no me lo esperaba que lo hiciese y el cabrón ha sido capaz... Será un momento raro, vamos a dejarlo ahí".

Con esto, queda confirmado que se trata de un artista masculino, y las redes sociales confían en que sea Quevedo.

Las pistas que señalan a Quevedo como una de las sorpresas de La Velada del Año 4

El evento de Ibai Llanos llega justo cuando parece que Quevedo vuelve a la escena musical para retomar su carrera tras tomarse un descanso. Hace dos semanas, el artista canario volvió a los escenarios en el festival valenciano Bigsound, donde mostró su impresionante cambio físico.

Durante su concierto, Quevedo invitó a sus fans a estar pendientes de lo que haría el domingo 7 de julio. Ellos esperaban el estreno de una nueva canción, aunque finalmente no ocurrió nada ese día.

Lo que sí tuvo lugar el domingo fue la publicación de un mensaje de Ibai Llanos en X donde decía: "Buenas noches. Sed felices. Os deseo lo mejor". Inmediatamente, muchos usuarios relacionaron este texto con Quevedo, ya que está previsto que "Buenas noches" sea el título tanto de su próximo single como de su nuevo álbum.

A estas pistas, hay que sumarle que Quevedo ha participado en las dos últimas ediciones de La Velada del Año, aparte de que mantiene una buena relación con Bizarrap y Anuel AA.

Muchos usuarios de redes sociales consideran obvia la participación del artista. De hecho, han llegado a diseñar un cartel falso anunciando la presencia de Quevedo en el evento, el cual suma más de un millón de visualizaciones en X.