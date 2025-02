Quién es el actor Leonardo Ortizgris: su edad, de dónde es y su relación con Carla Nieto

Leonardo Ortizgris es uno de los actores más de moda fuera de nuestras fronteras: es todo un referente del cine mexicano actual, pero también brilla sobre los escenarios.

Nacido en México en 1977, el actor mexicano de 48 años es conocido principalmente por películas como Museo, Güeros y ¿Conoces a Tomás?. Repasamos su carrera:

De filólogo a actor

El actor no siempre había querido dedicarse a esta profesión, pues quería estudiar Estudios Latinoamericanos. No obstante, como no obtuvo plaza, se decantó por su segunda opción: Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional de México.

Según el actor, gracias a ello decidió dedicarse a encarnar a otras personas. "Ahí empezó mi dedicación y pasión por el arte dramático", ha contado en varias ocasiones.

Desde pequeño se había dedicado al teatro, y pronto empezó a despuntar. Así hasta que en 2008 debutó en el cine al participar en la película Wadley.

El actor Leo Ortizgris | GETTY

Su corazón siempre ha estado repartido entre el teatro y el cine, tal y como recoge videocine. El escenario "es como mi refugio, un lugar donde yo me siento abrazado, donde la comunión entre todos los actores, el director, la gente que está ahí es de otra índole. Llevo tanto años haciéndolo que me siento más seguro. El teatro es un viejo amor, lo diría así".

Por su parte, la gran pantalla es distintas, "es industria y hay otros mecanismos de trabajo, no es tan íntimo, es más veloz, es más dinámico, aunque tiene su encanto, su emoción y su adrenalina. El cine es una aventura muy cabrona y no sabes hacia dónde va. Siempre es como el primer día de escuela".

En general, él mismo considera que existe "una responsabilidad con las historias que cuentas y para qué las cuentas, creo que el cine tiene una responsabilidad muy grande respecto a la formación de una sociedad. ¿Cómo se construye una sociedad? A partir de las historias que escuchan y de lo que ven. Entonces, es responsabilidad de los que hacemos cine contar historias que transformen esta sociedad".

Sus películas más conocidas

Desde su estreno en Wadley se le ha podido ver en cintas como Seis, No quiero dormir sola, Güeros, Museo, Tengo miedo torero... En 2024 el actor participó en dos peliculas: Firma aquí y No negociable.

En nuestro país ha trabajado de la mano de Isabel Coixet en Nieva en Benidorm, pero también en series patrias como Nasdrovia y Sin huellas.

Por otro lado, en televisión, fuera de nuestras fronteras, se le ha podido ver en series como Las 13 esposas de Wilson Fernández, Diablo guardián, Aquí en la tierra y El recluso, entre otras.

Su vida junto a la actriz Carla Nieto

Aunque el actor mexicano está muy ligado a España por proyectos profesionales, lo que de verdad le tira de nuestro país es si pareja, la actriz Carla Nieto, con quien comparte su vida desde hace años.

Los actores coincidieron en México al rodar una serie. Así lo contó ella en redes sociales: "Volé a México para empezar una serie muy 'rockanrollera'. Lo próximo que me viene a la cabeza es esa cena con los que iban a ser mis compañeros de rodaje durante unos meses. Leo llegó un ratito más tarde. No recuerdo mucho más. Solo que en ese instante supe que me enamoré".

Carla Nieto y Leonardo Ortizgris en 2018 | GETTY

En España, Carla es conocida por participar en películas de éxito como Las 13 rosas y Rec 3: Génesis.