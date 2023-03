¿Quién es Diego Cantero? Conoce al cantante detrás del nombre de Funambulista

Hay varios grupos de música que se han convertido en símbolos de este país y uno de ellos es Funambulista. La banda está formada por Sergio Bernal, Tato Latorre, Francesco Severino y Alejandro Martínez, sin embargo, el rostro más conocido es el de Diego Cantero, su líder y el que pone la voz.

Sus discos en solitario y la creación de Funambulista

Este artista nació en Molina de Segura (Murcia) y desde muy joven se mostró muy interesado en la música. Con 18 años grabó su primer disco, Cuentos, y empezó una gira que le llevó por todo el país. Tres años después (2003), lanzó su segundo álbum Descalzo, que también arrasó y se convirtió en un éxito.

Su último disco en solitario fue Toma (2005).

En 2007, decidió formar la banda Funambulista junto a sus cuatro compañeros Sergio, Tato, Francesco y Alejandro. En una entrevista con Solo Boadilla, explicó por qué optó por cambiar su carrera en solitario por un grupo: "Hay un momento en el que yo decido cambiar el nombre. Pero el proyecto sigue siendo el mismo. Sigo teniendo prácticamente a los mismos músicos. Fue simplemente un cambio de nombre porque llegó un momento en el que el nombre se asociaba demasiado al cantautor, a mí".

De hecho, aclaró el motivo por el que escogieron este curioso nombre: "Viene porque un funambulista es quien camina por un alambre y mantiene el equilibrio. Y en el mundo de la música todos trazamos una línea que nos inventamos y la seguimos. No es algo que se estudia, sino que cada uno se inventa su historia y aprende a disfrutar del vértigo que te da este oficio".

Su disco colaborativo 'Dual'

Junto a ellos ha publicado varios discos como Funambulista (2010), Quédate (2014) o Dual (2017). Este último llamó especialmente la atención porque estaba formado íntegramente por colaboraciones con artistas del momento como Rozalén, Pablo Alborán, Dani Martín o Antonio Orozco.

En una charla con Comunidad 18, detalló cómo habían elegido a los 13 cantantes que se unirían al álbum: "La filosofía era la de compartir y no solo con esta gente con la que compartí muchos ratos en salas pequeñas sino a gente que admiro, gente que había escuchado por la radios sus discos y sabía que tenían algo especial".

Destacó que lo relevante es que fueran "autores". "Para mí era importante que la gente supiera que está leyendo y supiera interpretar las palabras. Fue el criterio, más que pararnos en estilos o en si eres pop o eres rock o eres indie o eres cantautor", recalcó.

Del mismo modo, contó cómo había sido repartir las canciones entre los artistas. Junto al productor, las escucharon todas "imaginando a quién le pegaría". "No solo a quien le vendría bien en cuanto a la tonalidad, sino esto que cuenta la canción, a quien le pega, de que va", dijo.

Su mujer y sus hijos

El cantante murciano es bastante discreto con su vida privada. Se sabe que está casado, aunque no ha hablado de ella públicamente poniéndole nombre ni compartiendo imágenes con ella.

Tienen una hija de 4 años llamada Irene a quien le dedicó su canción Aquí estaré yo. Durante una entrevista, desveló por qué decidió componerla para ella: "Este disco lo compuse mientras mi mujer estaba embarazada. Quería hacer un tema a la niña pero solo me salían ñoñerías: mi corazón, mi vida, mi alma, mi sueño… y un día se me ocurrió enfocarlo para cuando esta niña preciosa pase su adolescencia y le llegue el amor y el desamor, y salga y, bueno, que se acuerde de su viejo, que venga a contárselo, que de amor y desamor he escrito mucho y entiendo un rato, quizá le pueda echar un cable".

Hace varios días, el murciano también anunció que su mujer está embarazada de un niño.

Diego Cantero ha llegado a ser uno de los artistas más populares del momento, aunque lo cierto es que todo el mundo lo conoce por ser el líder de la banda Funambulista. El cantante nunca defrauda y sus fans ya están esperando a sus próximos proyectos.