Quién es Duki: su nombre real, por qué se hizo famoso y su relación con la marihuana

Mauro Lombardo Quiroga es el nombre real detrás del apodo artístico Duki.

El rapero argentino, de 26 años, ha conseguido liderar las listas de éxitos en el último año en varias ocasiones. Sus versos se han convertido en los más coreados de Argentina, donde se ha convertido en una inspiración para los chavales que quieren dedicarse a la música.

Rey de las batallas de gallos callejeras

Él mismo empezó desde bien abajo. Sus inicios se remontan a batallas callejeras de rap, unos combates en los que fue ganando notoriedad gracias a sus habilitadades para las rimas y el freestyle. En el año 2016 comenzaron a viralizarse en redes. Era el germen de lo que hoy es un artista internacional.

El torneo El último escalón, del que resultó ganador ese mismo año, fue el que le dio el empujón definitivo. La victoria le permitió poder grabar su primer primer sencillo, No vendo trap, y firmar con una discográfica.

El tema consiguió en solo una semana superar el medio millón de reproducciones, así que Duki se distanció del rap callejero y empezó su carrera musical.

A partir de entonces, las cosas se precipitaron. En septiembre de 2017 lanzó Hello Cotto, que alcanzó los 15 millones de reproducciones en las primeras semanas desde su estreno.

Dos meses después fue el turno de She Don't Give a FO, junto a Khea, a quien retribuyó su colaboración, junto a Cazzu, en Loca, la primera canción de trap argentino que superó las 100 millones de reproducciones de YouTube.

Éxito internacional y una nominación al Latin Grammy

Su ascenso al éxito ha sido meteórico. En solo cinco años se ha convertido en uno de los artistas más escuchados de Argentina, un reconocimiento que cada vez es más internacional gracias a colaboraciones con Eladio Carrión, C. Tangana, Nicki Nicole o Bad Bunny, quien le invitó a su concierto en Puerto Rico para cantar juntos ante 70.000 personas.

Ahora es él quien llena estadios de esa capacidad.

Ley de Atracción, Chico Estrella y Si Quieren Frontear son los temas que le han ayudado a proyectarse en países como España, Uruguay, Chile, Perú, Estados Unidos y México.

Otro de sus grandes triunfos es la nominación que recibió en 2020 a los Latin Grammy gracias a Goteo, que tuvo una candidatura como mejor canción de rap y hip hop. Estuvo 24 semanas en el número 1 de las listas argentinas.

Tiene a Bizarrap como uno de sus grandes aliados. La sesión #50 no ha sido la primera vez que Duki trabajó con el productor Bizarrap, ya que en 2021 colaboraron para el tema Malbec, uno de los más reproducidos de su disco Desde el fin del mundo.

Se conocieron en una fiesta y ambos han estado detrás de grandes canciones como Ya me fui junto a Nicki Nicole, Sin frenos (Eladio Carrión) o Unfollow (Justin Quiles).

Su relación con las drogas

Durante sus primeros años en el mundillo del rap, Duki se acostumbró a tomar pastillas para relajarse, una adicción que nunca ha tenido problemas en reconocer. Hasta que llegó un punto en el que la tolerancia que desarrolló hacia ellas le animó a dejarlas.

"Me acostumbré a tomar Xanax, y por cualquier cosa me tomaba una pastilla. Quedaba chill, nada me afectaba, todo me chupaba un huevo", reveló en 2021 a la revista THC.

Entonces cambió las pastillas por la marihuana. "Cuando empecé a dejarlas, el porro fue lo único que me ayudó a relajarme. Trataba de no fumar mucho porque si me bajaba de más ya perdía la resistencia y podía caer en las pastillas de nuevo. Y sino trataba de no estar solo", contó.

"Así bajé la ansiedad que me generaba este flash de la presión social y la fama. Lo veía como algo negativo, pero fuck that shit, no existe: era un capricho mío para martirizarme", añadió.

De hecho, Duki mantiene una opinión bastante positiva de la marihuana: "Cuando vas creciendo encuentras que esta planta es un conector de universos, te hace empatizar con la gente, genera unión, es un punto de conexión. La cultura del porro tiene códigos y valores, unas bases y condiciones inconscientes y colectivas, que nunca nadie las planteó, pero todos las sabemos: el porro es para compartir, no se le roba porro a nadie y si vos das, el porro vuelve".

Sin embargo, esta defensa que el rapero hace de esta droga no termina de sentar muy bien a sus fans, que no entienden por qué hace apología de esta sustancia.