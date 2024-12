Quién es Gabriel Guevara, el protagonista de la tensión con Nicole Wallace

El actor Gabriel Guevara es uno de los protagonistas de las redes sociales estos días. La tensión que se ha vivido entre él y la actriz Nicole Wallace ha invadido todos los rincones de Internet.

Ambos actores forman parte del elenco de Culpa Tuya, la adaptación a película de la novela de Mercedes Ron. Y aunque en la primera entrega de la saga los jóvenes mostraban el buen rollo que había entre ellos, parece que su relación no ha ido por buen camino.

No se conoce realmente el motivo de esta enemistad. Muchos apuntan a que ya en el último rodaje juntos saltaron chispas entre ambos por una presunta relación sentimental previa. Otros, sin embargo, aseguran que la actriz no quiere tener relación con él después de que Guevara fuera acusado de agresión sexual.

A Nicole Wallace la tenemos localizada por su debut en Skam España y por otras producciones, como Parot y Ni una más, pero ¿quién es Gabriel Guevara?

Sus proyectos profesionales

Gabriel Guevara es un actor nacido en Madrid en 2001. Su principal éxito llega de la mano de interpretar a Nicholas Leister en las películas Culpa mía y ahora Culpa Tuya.

Sin embargo, sus orígenes artísticos son los mismos que los de Wallace, por lo que han coincidido en más de un casting: el actor se dio a conocer en Skam España, pero otras series donde ha aparecido estos años son Señoras del (h)AMPA, HIT, Tú no eres especial, Mañana es hoy y Cómo mandarlo a la mierda.

Este 2024, Guevara ha formado parte del elenco de ficciones como Red Flags, Ni una más y Desde mañana. A todo ello se suman campañas publicitarias y otros proyectos audiovisuales donde es el protagonista.

Además de su faceta como actor, Gabriel Guevara también explora una vía como influencer, pues en sus redes sociales se puede ver que cuida mucho su imagen.

Hijo de actriz

La vena artística de Guevara le llega de familia. Su madre es la actriz y modelo francesa Marlène Mourreau, conocida por desarrollar su faceta como intérprete en nuestro pañis de la mano de José Luis Moreno.

Así, su nombre es conocido por series como Mediterráneo, Ada Madrina y Paraíso, pero también por su faceta como presentadora y por participar en realities. En su país también se presentó a las elecciones presidenciales francesas en 1995, pero su carrera política no fue fructífera.

La vedette se casó con el padre de Gabriel, Michel Guevara después de una relación de varios años. No obstante, se separaron en 2005. Siempre ha estado en el punto de mira la relación del actor con sus padres, pero él siempre ha expresado que se llevan bien.

Su relación con María de Nati

La novia de Guevara es actriz como él. María de Nati es una conocida intérprete que comparte su vida con el actor, aunque ambos mantienen una discreta relación. No obstante, es habitual verles juntos en redes sociales, donde comparten con sus seguidores imágenes de ellos muy cariñosos, pero también dedicatoria de amor.

María de Nati nació en 1997, y es conocida por aparecer en el reparto de series como El secreto de Puente Viejo, La víctima número 8, Tierra de mujeres y Las abogadas, entre muchas otras. En el cine se la conoce por aparecer en películas como Que Dios nos perdone, El reino y El buen patrón.

Una denuncia por agresión sexual

En septiembre de 2023 Gabriel de Guevara fue detenido por la policía italiana mientras él se encontraba en Venecia, participando en un evento cinematográfico. El actor tenía una orden de detención internacional por un presunto delito de abuse sexual que habría cometido en Francia cuando era menor de edad.

En el momento en el que transcendió la noticia, la familia del actor lo negó todo. "Esta es una mentira. Mi hijo no ha pisado Francia desde que era niño. Él nunca ha hecho nada con nadie. Además, no va a Francia. No ha vuelto a Francia, desde el año 2015. Nunca ha habido violencia sexual", contó Marlène Mourreau en el programa presentado por María Patiño.

Días después, la madre del actor añadió: "Gabriel ya está libre. Pero el daño ya está hecho y no se lo perdonaré a esa persona. El culpable es alguien que me odia". Así, la vedette dejó claro que alguien la quería perjudicar a ella apuntando a su hijo.

"El tribunal veneciano ha resuelto, como no podría ser de otra manera, la total absolución por todo lo solicitado en la orden de detención totalmente irregular y sin sentido a Gabriel Guevara", explicó la modelo. Al margen de este caso, Guevara ya había sido detenido en 2015 por un caso similar en España.