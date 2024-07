El zasca de Laura Escanes a un 'hater' con pulla a Risto Mejide

Laura Escanes acaba siempre en el foco mediático por una razón u otra, y esta vez ha sido por contestar a un hater que en redes sociales que no ha tenido escrúpulos para meterse con ella.

Todo ha comenzado cuando la influencer ha recibido una pregunta en privado a través de su cuenta de Instagram referente a su físico: "¿Has engordado?". "Contéstame tú antes a esta pregunta: ¿Qué más te da?", le respondía la catalana bastante tajante, compartiendo con sus seguidores la conversación.

Pero Escanes no quiso dejar este asunto en el aire y aprovechó para comentar la situación: "Sí, he engordado. De hecho he engordado unos 7 kg con respecto al agosto pasado. Agosto el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que cuando tenía 18 años".

"No estaba en mi peso real, pero los comentarios que recibía eran: Ay, qué cuerpazo, qué delgadita, qué guapa...", continuaba su texto. Así, expuso: "Sí, he engordado, pero estoy sana, mentalmente tranquila, estable, con salud, sin ansiedad, sin sufrir, feliz. Así que antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni historia, mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer".

Finalmente, la catalana terminaba con un grito de alegría: "Y aquí estoy hoy, 11 meses después. Feliz y con un cuerpazo de la hostia".

Críticas a Escanes: "Ha entrado en brote psicótico"

Esta reflexión no fue bien recibida por un usuario en X, que decidió criticar a la catalana por contestar así a una pregunta de un seguidor. "Le han preguntado a Laura Escanes que si había engordado y la tía ha entrado en brote psicótico", ha expuesto.

Así, el usuario ha apuntado al pasado de la catalana: "Lo de salir con un tío con más años que un bosque la ha dejado trastocada de por vida, qué jodido".

Ante la repercusión de los comentarios que ha recibido esta crítica, Laura Escanes ha decidido contestarle: "¿Brote psicótico? Creo que hacer una reflexión para que no juzguemos los cuerpos de los demás sin saber la historia que tiene detrás no es un brote psicótico".

"Feliz verano", le dedicaba entonces Escanes a su hater, acompañando el texto con una carita sonriente. Sin embargo, el intercambio de mensajes no se ha quedado ahí, y el usuario ha contraatacado, apuntando directamente a la vida amorosa de la joven.

La indirecta de Escanes a Mejide

"Juzgaremos lo que nos salga de la bengala al igual que tú juzgas a las pibas de 20 que salen con maromos de 40 cuando tú hiciste exactamente eso para vivir del cuento y catapultarte a la fama, un saludo y buenas tardes", le respondió el hater.

Escanes no quiso dejar esto en el aire y volvió a responderle, pero esta vez de forma más agresiva y con una pulla directa a Risto Mejide, su exmarido y el padre de su hija: "No juzgo a las mujeres, no te confundas. Critico a los hombres que siguen patrones continuamente con 'pibas de 20' como tú las llamas, y lo defienden diciendo que el amor no tiene edad cuando lo único que quieren es un c*** joven y alguien manipulable. Beso".

Finalmente, el intercambio de comentarios terminaba con el usuario bloqueando a Laura Escanes, y ella compartiendo la decisión del hater, acompañando la prueba de su bloqueo con un "ups...".