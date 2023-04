Qué pasó entre Risto Mejide y Esther Aranda en Operación Triunfo 2008

Risto Mejide y Esther Aranda se reencuentran en el Chester.

El presentador y la que un día fue concursante de Operación Triunfo en su edición de 2008 tienen su primer cara a cara 15 años después del fin del formato televisivo en el que sus encontronazos se convirtieron en debate nacional.

Por aquel entonces, Mejide hacía el papel de jurado profesional y su tarea consistía en comentar y puntuar las actuaciones de los concursantes en cada gala.

Sus afiladas críticas, que en ocasiones rezumaban un tufo machista, se convirtieron en tema de conversación en oficinas, despachos, barras de bar y charlas de ascensor. A Lorena Gómez le dijo que cantaba"como un consolador".

Esther Aranda terminó siendo la quinta expulsada aquel 2008, año en el que Virgnia Maestro ganó la edición.

Pablo López -que a día de hoy triunfa en la música- fue segundo de su promoción de triunfitos. Risto le dijo que acabaría como "pianista de hotel".

Las críticas de Risto Mejide a Esther Aranda

Ester Aranda y Tania interpretaron en una de las galas la canción de Shakira Las de la intuición, una actuación a dúo que recibió una pésima valoración por parte de Mejide.

Risto a Esther Aranda: "Tú ya sabes como lo has hecho hoy, ¿verdad? Yo creo que no hay sonido capaz de describir tu actuación de esta noche. Y si lo hay, te aseguro que no es un sonido que saldría de la boca".

"Te voy a dar un dato. Desde el principio no has cogido el tono y no lo has recuperado en toda la actuación. Has estado fuera del tono, y todavía peor, has arrastrado a tu compañera a una de las peores actuaciones de las seis ediciones que llevamos de OT. Espero que el ser consciente hoy de eso te haga mejorar, porque esta noche solo estás nominada porque no podemos expulsarte directamente".

Virginia Maestro era la favorita de Risto y del público pero la menos afín con sus compañeros

Virginia no contó con el apoyo de los compañeros, ni del jurado, excepto de Risto Mejide, con quien realizó una vez acabado el programa el proyecto musical Labuat.

Virginia se proclamó vencedora de Operación Triunfo el 22 de julio con un 55% de los votos de la audiencia, consiguiendo así un contrato discográfico con Sony, con quien editó tres discos.

Niungo de sus compañeros la felicitó cuando Jesús Vázquez anunció su victoria.

Ester Aranda cargaba contra Virginia Mestro hace unos meses

En una reciente entrevista con Malbert en el podcast Querido Hater, Ester Aranda volvía a cargar contra la que un día fue su compañera de programa.

"Para mí es una mustia y siempre lo ha sido. Tiene la gracia de una lechuga, ninguna", dijo antes de menospreciar su talento como artista. "Vozarrón el mío, no el de ella, vamos. Tenía una voz peculiar, yo eso no digo que no. Pero, para mí, la muchacha es una mustia", insistió.