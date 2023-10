¿Quién es Julia Varela? Conoce a la presentadora que pone voz a Eurovisión desde 2015

Periodista, presentadora y escritora. La gallega Julia Varela es conocida por ser una de las voces de Eurovisión. En 2015 empezó como comentarista del certamen y en 2022 presentó la gala Benidorm Fest: los elegidos, en la que se anunció los nombres de los candidatos de 2023.

Durante los tres últimos años Julia Varela estuvo trabajando en RNE donde presentó Tarde lo que tarde (2020-2022) y el magacín nocturno Gente despierta (2022-2023), pero a la vuelta de verano decidió dejar las ondas y en septiembre de 2023 la periodista de 42 años volvió a la televisión en la que ya había trabajado anteriormente.

Su debut ante las cámaras fue en 2013 como reportera de Comando actualidad, programa al que ha anunciado su regreso para este 2023 aunque no ha explicado más detalles de cuál será su papel.

Este año también ha debutado como presentadora del programa Dúos increíbles junto a Xavi Martínez. Es la sustituta de Juan y Medio.

Julia Varela, la voz de Eurovisión desde 2015

Hace ya ocho años que Julia Varela fichó por Eurovisión. La gallega es, junto a la periodista Beatriz Pécker, la única voz femenina que nos ha contado los secretos del certamen musical. Empezó esta labor en 2015 en Viena junto al fallecido José María Iñigo y la asumió como un reto.

"Cuando me lo propusieron me pareció fascinante, porque Eurovisión es uno de los festivales de música más grandes que hay. Por un lado, desde el punto de vista de trabajo, es abrumador. Hay que analizar 40 temas, buscar detalles de los artistas, su historial y el de cada país, es un esfuerzo de investigación importante. Pero, por otro lado, es música, que me maravilla, son canciones, y tiene ese lado de trabajo como placer", aseguró en su debut en la web Eurovision-Spain.

En octubre de 2022 dio un paso más en su faceta eurovisiva y se convirtió en presentadora de Benidorm Fest: Los elegidos junto al también gallego Rodrigo Vázquez.

Su libro sobre los dilemas de uña treintañera

En 2019 dio su salto a la literatura con el libro Por qué me pido un gin-tonic si no me gusta. Varela narra en esta novela los dilemas de una treintañera y las aventuras de una reportera de televisión, pero insiste en que no es una obra biográfica. La protagonista no es su alter ego, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

En el libro, habla sin tapujos en este libro sobre la sexualidad o los dilemas de maternidad. "La mujer ya no tiene barreras sexuales y no tiene que pedir perdón por mantener relaciones sin amor, por mero placer. Hay que defender el sexo sin culpabilidad. A partir de los 30, el sexo en la primera cita es normal. Se acabaron los tabúes", decía en una entrevista con El Independiente.

Madre de Eloy y Telmo

En el libro habla desde su experiencia, sobre todo como madre. La gallega tiene dos hijos, Eloy y Telmo, aunque rechaza pensar en la maternidad como la realización máxima de la mujer.

"Las mujeres tienen derecho a decidir y a no querer tener hijos", defendía en una entrevista en Europa Press con motivo del lanzamiento de su libro. "Yo la asumo desde un prisma más práctico. Es una experiencia más, muy diferente a todo lo que hagas en tu vida, pero es solo una faceta más. No nacemos para ser madres. Las mujeres somos mucho más", añadía sobre este tema en El Independiente.

Lo que refleja en su libro, y vive en su día a día, es que "el tema de la conciliación materno laboral es una utopía". "Al final tienes que renunciar a cuidar a tus hijo o corres el riesgo de dejar de lado tu carrera, por lo que creo que habría que hacer algo más con eso, el famoso tema del techo de cristal existe y se debe eliminar".