Quién es Kim Ye-Ji, la tiradora más viral de los Juegos Olímpicos de París 2024

Estamos seguros de que su cara te suena. Kim Ye-Ji es una tiradora de Corea del Sur que se ha viralizado en redes sociales por su particular estilo de competir.

Esta deportista participa en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ha conseguido de momento la medalla de plata en 10 Metros Pistola de Aire Comprimido Femenino. Las redes sociales no han tardado en comentar su hazaña, pues a los usuarios les ha recordado a un personaje de película.

Los internautas también han aprovechado para rescatar el vídeo en el que realiza el disparo con el que llegó a ser campeona del mundo de 25 Metros Pistola de Aire Femenino, y sobre todo, a batir el récord mundial.

Dedicamos este artículo a conocer un poco más a esta atleta. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho para ser viral en redes sociales?

Sus orígenes

Kim Ye-Ji nació en 1992 en un condado de Corea del Sur llamado Danyang. Tiene 31 años y está inscrita en la Federación Internacional de Tiro Deportivo.

Según el perfil que podemos ver en la web de esta federación, mide 1,57 metros y pesa 45 kg.

Antes de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 son los primeros en los que participa la deportista. No obstante, antes de llegar a ellos, pasó por numerosas competiciones internacionales.

Cabe destacar la Copa del Mundo de Rifle y Pistola de Múnich, celebrada del 31 de mayo al 8 de junio de 2024. Allí obtuvo la tercera posición en la modalidad de Pistola 25 Metros Femenina, y por tanto, su clasificación para París 2024.

Tampoco nos podemos olvidar de su paso por el Campeonato Mundial de Tiro de la ISSF, celebrado en Bakú del 14 de agosto al 1 de septiembre de 2023. Fue allí donde batió el récord mundial de 25 Metros Pistola de Aire Femenino, llevándose el oro a casa. Dentro de este torneo también compitió en Pistola 10 Metros Femenina, donde consiguió hacerse con la medalla de plata.

Amuletos y estilo extravagante

El talento de Kim Ye-Ji para el tiro es innegable, y sus resultados en las competiciones internacionales avalan su trayectoria. Pero no es solo su capacidad para el tiro lo que fascina al público, sino que las redes no paran de hacer comentarios sobre su look y el aura que desprende.

Los usuarios dicen que sus gafas de tiro recuerdan a la estética cyberpunk; opinan que su posición al tirar parece sacada de cualquier protagonista de una película anime de espías, y, sobre todo, se han enamorado del elefante de peluche de su hija, que lleva enganchado al traje a modo de amuleto.