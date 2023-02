Shakira lanzará una canción con Manuel Turizo: esta es parte de la letra

Aunque en el amor las cosas no le han ido como esperaba, Shakira no puede estar más pletórica en su trayectoria profesional.

Sus últimas canciones han arrasado en las listas de todo el mundo gracias a temazos como Te felicito, junto a Rauw Alejandro; Montonía, con Ozuna; o su último hit mundial, la sesión #53 con Bizarrap, tiene un denominador común: la colombiana ha unido a su talento a otros grandes artistas de la música urbana.

Y repitiendo la misma fórmula, Shakira ha estado trabajando en una nueva canción con el joven colombiano Manuel Turizo, que lo está petando actualmente con éxitos como La Bachata.

Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado nada por el momento, la plataforma colombiana especializada en música urbana Dímelo King, ha hecho una publicación con un fragmento en el que se escucha a Shakira cantando: "Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía".

"Me llegó este audio!! mi fuente NO FALLA me dicen que este audio podría ser la colaboración entre las dos ESTRELLAS COLOMBIANAS. Shakira y Manuel Turizo ¿te gustaría verlos juntos?", revela la plataforma sobre la veracidad de la información.

Por el fragmento de la canción, no parece que Shakira vaya a dedicar este nuevo tema a Piqué. Más bien parece que la artista habría pasado página y se encontraría en un momento de renacimiento. Pero habrá que esperar a escucharla completa para averiguarlo.

Shakira estaría modificando los temas de su nuevo álbum

El medio The Mirror ha dado más detalles de los nuevos proyectos de Shakira. Al parecer, la colombiana se encontraba trabajando en su próximo álbum antes de conocer la infidelidad de Piqué, y ahora estaría cambiando algunas de las letras de sus canciones para hacerlo más acorde con su situación actual.

Según el medio anglosajón, Shakira quiere darle un giro al final de sus canciones para explicarles a sus seguidores todo lo que sucedió a través de su música.