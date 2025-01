Quién es Paola Dominguín: su profesión, su vínculo con Miguel Bosé y su pasado con José Coronado

Su apellido proviene de las familias más conocidas de nuestro país. Y es que Paola Dominguín es una artista multidisciplinar con una carrera de lo más interesante, pero también una vida personal muy destacable.

Nacida en 1960, la profesional de 64 años siempre ha estado en el foco por su familia, ligada al espectáculo y la crónica social, pues es hija de Lucía Bosé y del torero Luis miguel Dominguín. Así, cabe destacar que es la hermana pequeña de Miguel Bosé y Lucía Dominguín, y su vena artística también la ha guiado en la vida.

Por eso siempre tuvo claro que el arte era lo suyo. Así lo contó con 24 años en El País: "En Madrid cargo baterías, me lleno de entusiasmos, tomo contacto con mis orígenes, con mi familia; todo eso es muy importante. Y vuelvo a París, donde llevo años viviendo. He aprendido mucho de Victoria Chaplin, ella me ha enseñado a moverme en la cuerda, y es una chica encantadora. El mundo de la moda me aburre un poco ya, porque siempre es lo mismo y porque es un mundo donde nunca se pasa del trapo. No hay manera de tener una comunicación directa y profunda con nadie en ese mundo"

"Quiero pasar al teatro o al cine, pero cuando haya estudiado y dominado completamente mi cuerpo, cuando tenga la habilidad suficiente para adaptarme a lo que sea. Creo que en España me serían las cosas demasiado fáciles. Prefiero seguir de chica anónima y particular en París", adelantó la artista.

Entre la interpretación y el modelaje

Paola Dominguín quiso formarse en interpretación, y para ello se mudó a París. Con el tiempo apareció en series como Todos los Hombres sois iguales y participó en programas de televisión.

Fue en la capital francesa donde brilló de verdad como modelo, y se convirtió en todo un icono de las pasarelas para firmas tan importantes como Valentino, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Armani y Calvin Klein, entre muchas otras. De hecho, se convirtió en la musa del diseñador Óscar de la Renta.

Por otro lado, también ha ejercido como empresaria, concretamente como diseñadora de joyas y en el mundo de la cosmética. Además, Paola se ha atrevido con la literatura y las aplicaciones de dispositivos móviles.

Una vida acompañada de Miguel Bosé

Pese a la distancia que los separa, pues Miguel Bosé vive en México, Paola y su hermano mayor tienen una relación muy estrecha, tanto que siempre que ha tenido la oportunidad ha salido en defensa del cantante cuando se han dado polémicas que han acaparado los focos de la crónica social.

Aunque ha optado por cortar los conflictos de raíz, prefiere mantenerse al margen habitualmente, pues es muy defensora de que de la vida privada no se debe hablar ante los medios de comunicación.

Lucía Bosé con sus tres hijos: Lucía Dominguín, Miguel Bosé y Paola Dominguín | GTRES

Al igual que su hermano, con el que se lleva cinco años, vivió toda su infancia rodeada del mundo del arte, pues pasaba los veranos en la Costa Azul, donde dibujaba en atardecer junto a Pablo Picasso, su padrino. Durante el curso, Paola estudiaba en el prestigioso colegio Liceo Francés de Madrid.

Su pasado con José Coronado

Su familia siempre ha sido un reclamo para la prensa del corazón, pero Paola también protagonizó una de las relaciones más interesantes para la crónica social: la artista mantuvo una conocidísima relación con José Coronado. Ambos se conocieron en el rodaje de la película Brumal en 1987.

Tan solo un año después tuvieron a su primer hijo, Nicolás, quien ha seguido los pasos de sus padres y se dedica a la interpretación y al modelaje, pues ya ha colaborado con marcas importantes.

Este mediático romance duró cuatro años, y Paola confesó en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez por qué decidió terminar con el actor, nada menos que a causa de Isabel Pantoja: "José me dijo que se había enamorado de ella. Ahí decidí separarme".

Paola Dominguín, Nicolás Coronado y Lucía Dominguín | GTRES

Tras este mediático romance, Paola Dominguín se casó con el cineasta y músico Manuel Villalta (teclista de varios grupos, como Nacha Pop). Con él tuvo a su otra hija en 1997, Alma Sofía, quien se mantiene al margen de la fama y trabaja como maquilladora. Por otro lado, la pareja se separaba en 2009.

Se mudó a un pueblo valenciano

Pese a este éxito abrumador, la modelo decidió dejar la vida pública. Todo ello ocurrió cuando se divorció, y en la capital no se encontraba cómoda. Por ello se trasladó al pueblo valenciano de Vilamarxant. Así lo contó en ABC en 2015: "Tras mi divorcio Madrid me resultaba un lugar muy opresivo, y me vine aquí. Necesitaba vivir lejos".

Allí vive con su hermana Lucía, quien decidió mudarse con ella en 2017 tras la muerte de su hija, Bimba Bosé. "De jovencitas no estábamos tan juntas porque yo a los 16 ya me marché de casa. Hoy estamos muy unidas y es que, con el paso del tiempo, hemos vivido de todo, alegrías y penas. La verdad es que nos va bien estando juntas", explicó en 2018 la hermana mayo para MujerHoy.

Por su parte, Paola disfruta de la compañía de Lucía, tal y como destacó en El Mundo: "Me gusta mi hermana como pareja. Nos lo pasamos mucho mejor y tenemos menos problemas. Los resolvemos superrápido". En Valencia vive una vida tranquila llena de deporte, paseos y senderismos.