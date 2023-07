Quiénes han sido todos los novios de Rosalía

Rosalía es la mujer del momento y parece que no hay otro tema de conversación durante los próximos días.

Su supuesta ruptura con Rauw Alejandro que destapó la revista People ha ocupado todos los focos mediáticos y ha dejado a cuadros a todos los fans de la motomami, a pesar de que ya eran muchas las señales que indicaban que no estaba ya saliendo con el puertorriqueño.

Aunque antes de él, la intérprete de Saoko ha mantenido otras relaciones que no fueron tan virales. Repasamos el historial amoroso de Rosalía.

El primer novio de Rosalía

Mucho antes de que la catalana fuera una cantante popular, mantuvo una relación de la que se sabe realmente poco. En una entrevista con un medio francés, explicó que se enamoró cuando tenía 13 años.

Además, durante un concierto en Bogotá como parte de su gira Motomami reveló delante de todos que este primer amor era colombiano: "Porque soy maja pero sí, era de aquí. Tenía unos ojos verdes increíbles. Y bueno… no sé yo pero, me pregunto qué debe pensar él ahora. Yo creo que se arrepiente. Pero mira, quiero que sepáis que estoy feliz de estar aquí".

La relación de C. Tangana y Rosalía

Pero sin duda su primera relación que era conocida por todo el mundo fue con Antón Álvarez, popularmente llamado C. Tangana. Se conocieron en 2016 gracias a un amigo en común, el productor y rapero Dano. El cantante la descubrió en redes sociales y quedó tan fascinado con su voz que quiso trabajar con ella.

De esta manera grabaron su primera colaboración, Llámame más tarde, y repitieron con Antes que morirme, producida por Alizzz. En esta última canción la pareja ya había iniciado su relación y era habitual verlos juntos.

Al año siguiente, e 2017, C. Tangana lanzó su álbum Ídolo y Rosalía acudió a la presentación, así como también se la vio en el concierto que el artista ofreció ese mismo año en Sonar Barcelona. En 2018, la relación tanto personal como profesional de esta pareja terminó.

El Mal Querer, el disco que catapultó al estrellato a Rosalía, se gestó durante 2017 y Pucho tuvo mucho que ver en este disco. C. Tangana firma ocho de las 11 canciones que componen el disco por lo que es parte del éxito de la catalana.

Cuando el álbum se convirtió en todo un éxito, algunos pensaron que la cantante se había inspirado en su noviazgo con el madrileño, por lo que se rumoreó que habían tenido una relación tóxica de la que la cantante había salido muy mal parada.

En su primera entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos le preguntó que quién le había hecho tanto daño para escribir estas canciones, a lo que ella respondió "Bueno, le doy las gracias en el disco", por lo que alimentó aún más estos rumores. Pero lo cierto es que El Mal Querer está inspirado en la novela medieval Flamenca, en la que una mujer consigue liberarse de su maltratador.

El romance de Rosalía y Rauw Alejandro

Y cerramos la historia con la última y más reciente relación de Rosalía, en este caso con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Estuvieron hablando en 2019 por meses antes de verse en persona por primera vez en un hotel de Las Vegas durante los Latin Grammy.

"Estaba nervioso, no te voy a mentir. Bajó Rosi, la vi. Me puse más nervioso", comentó el intérprete de Todo de ti en una entrevista. No obstante parece que ambos sintieron un flechazo a la vez y fue amor a primera vista según revelaron al mismo medio.

En 2020 el puertorriqueño lanzó Afrodisiaco, su primer disco completo y en la canción Dile a él Rosalía hizo los coros.

Los rumores de que entre ellos había más que una simple colaboración no tardaron en aparecer. No fue hasta septiembre de 2021 que ellos mismos subieron algo juntos. Siguiendo una tendencia de TikTok Rosalía aparecía con el intérprete de Punto 40 haciendo un corazón con sus brazos. No confirmaron nada pero la gente tampoco tenía dudas.

Lo hicieron oficial durante unos premios a finales de 2021 cuando se subieron juntos al escenario y se dieron un beso.

Viajes, visitas familiares y mucho trabajo juntos... Rauw y Rosalía estrenaron en marzo de 2023 su primer disco colaborativo RRy en el videoclip de una de sus canciones confirmaron que estaban comprometidos y ella enseñó el anillo.

Videoclip Beso

Sin embargo, parece que varios meses después la pareja lo ha dejado de forma definitiva y no hay rastro de boda.

Rosalía no ha tenido una extensa vida romántica, aunque ella misma ha dejado claro que siempre ha disfrutado mucho de estas experiencias. Además, la ruptura coincide con el fin de su gira Motomami.