Todas las chicas con las que ha estado Rauw Alejandro, según los rumores

La revista People ha publicado recientemente que Rauw Alejandro y Rosalía han roto. Ellos no se han pronunciado al respecto pero todo apunta a que ya no están juntos. Ante una de las noticias del verano, todos se preguntan con quién estuvo antes el cantante de Punto 40.

Indirectas con Ester Expósito

La actriz que interpreta a Carla en la serie española Élite comenzó a darse a conocer al mismo tiempo que el puertorriqueño. El verano de 2021 a la vez que se relaciona al cantante con Rosalía saltaron las alarmas de un flirteo en redes con Ester Expósito.

Durante un tiempo interactuaron en las publicaciones del otro dejando a la vista los comentarios como fueguitos en Instagram, red donde todavía se siguen mutuamente. En julio la madrileña subió un video a sus historias cantando Sexo Virtual en el coche, uno de los mayores éxitos del artista. Los rumores de que ellos estaban juntos ya rondaban por las redes y esto avivó más las sospechas.

A las pocas horas del video de Ester Expósito, Rauw Alejandro publicó un tweet que parecía estar dirigido a la actriz. “Mi canción me dedicó el story que subió…”, expresaba el cantante. La frase que también estaba incluida en la letra de la canción Sexo Virtual, salía en el Instagram de Esther Expósito y parecía que todo encajaba.

En una entrevista con Broncano, el presentador buscó su nombre en Google para hacer preguntas al respecto y aparecieron rápidamente los titulares sobre su romance con la actriz. "Ester Expósito, Rauw Alejandro... Yo si quieres la paso con elegancia y sigo adelante. Salvo que quieras comentar algún dato", manifestaba el humorista. Rauw no tuvo vergüenza y contestó “Siempre salen noticias así, que yo no me entero cuando las veo”.

Finalmente desmintió los rumores sobre si tenía algo con Esther Expósito algo que reiteró en una entrevista para Vince en junio de 2021. "Ahora mismo en mi vida amorosa no tengo nada", declaró.

Jennifer Lopez

En 2021 JLo colaboró con Raw Alejandro en Cambia el paso. Para la foto de la portada los cantantes tuvieron que estar frente a frente y la gente hablaba sobre la posibilidad de que hubiese algo más entre ellos dos.

“Hubo un momento grabando el video que nos tocaba estar juntos cara a cara, súper cerca, y lo tuve que jalar hacia mí un poco y le decía: ‘ven, más cerca, más cerca. Es solo para hacerles creer’ y ‘no te voy a morder’”, declaraba entre risas Jennifer Lopez para Univisión.

Lejos de eso lo único que les única era una bonita amistad. “La verdad, sí te puedo decir que estaba un poco nervioso, pero bueno tú sabes, fue muy divertido y un momento muy agradable, él es un artista increíble”, agregó la cantante.

Te felicito Shakira

Lo que unió a Rauw Alejandro con la intérprete de Hips Don´t Lie también fue una colaboración. Te Felicito es una de las muchas canciones que la colombiana ha dedicado a su expareja, Gerard Piqué. Para ello quiso trabajar con el puertorriqueño cuyo estilo le había llamado la atención hacía tiempo.

Hace poco han salido a la luz unas fotos de ambos bañándose en un río de Puerto Rico. Lo que iba a ser una excursión tranquila con los hijos de la colombiana se vio algo frustrada cuando unos fans les descubrieron y se hicieron fotos con ellos.

"Yo he hablado con el entorno de Shakira y me dicen que no tiene absolutamente nada que ver con una relación sentimental. Son amigos, además grabaron juntos una canción. Shakira estaba pasando las vacaciones con sus hijos en Puerto Rico, ha aprovechado para visitarle y no hay más allá de las imágenes que estamos viendo", declaraba Lorena Vazquez en el programa de Sonsoles Ónega.

Tres años con Rosalía

El intérprete de Todo de ti conoció a Rosalía en 2019 en un hotel de Las Vegas durante los Latin Grammy. Desde que la catalana colaboró en los coros de Dile a él, la canción de Rauw Alejandro ya se sospechaba que tenían algo.

En septiembre de 2021 publicaron varias fotos juntos celebrando el cumpleaños de la creadora del álbum El malquerer pero no fue hasta finales de ese mismo año que anunciaron que estaban juntos oficialmente.

Desde entonces han pasado por muchas cosas como hacer un disco juntos, pasar año nuevo en Japón y comprometerse. Después de tres años de relación, la revista People ha anunciado que ya no están juntos y aunque ellos no hayan dicho nada, hay muchas señales que lo demuestran.