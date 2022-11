Sara Carbonero recibe el alta hospitalaria tras su operación

Buenas noticias sobre el estado de salud de Sara Carbonero. La periodista de 38 años ha recibido el alta hospitalaria este lunes y ya se recupera en casa de la operación a la que fue sometida el lunes 21 de noviembre en el Hospital Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

Sara Carbonero estuvo ingresada siete días en el centro médico que abandonó el lunes 28 de noviembre alrededor de las 16:00 horas, según recoge la revista ¡Hola!. Durante estos días, Sara Carbonero ha recibido las visitas constantes de su madre, su hermana Irene y su amiga Isabel Jiménez. También se ha visto a su novio, el cantante Nacho Taboada, que fue captado por los paparazzi entrando en la clínica madrileña.

Las causas que llevaron a Sara Carbonero a pasar por quirófano se desconocen, pero se sabe que los médicos le aconsejaron ser intervenida después de una revisión rutinaria.

Los mensajes de Sara Carbonero

Durante este tiempo, la periodista no ha estado ajena a las redes sociales y ha ido mandando puntualmente mensajes de optimismo a sus seguidores.

El primero fue el jueves 24, un día después de que los medios informasen de su operación. Sara Carbonero compartió en stories la canción poquito de su amiga Valeria Castro junto a un corazón ♥. La letra del tema es muy significativo: "Yo me conformo con poquito que tanto no necesito".

También ha compartido la foto de un arcoirís, que se pinta en el cielo cuando tras la tormenta llega el sol y la calma, y la imagen del poema El secreto de la vida del escritor vasco Karmelo C. Iribarren. El texto dice así:

Escuchas el sonido de la lluvia, desde la cama, de noche, junto a ella.

Te giras un poco y observas su perfil recortado en la penumbra, en los labios, en la calma, ese amago de sonrisa.

Y no sabes cómo pero sabes que no te hace falta nada más, que ahí está todo lo que necesitas

La otra intervención quirúrgica de Sara Carbonero

La operación de Sara Carbonero llega más de tres años después de que la periodista fuese diagnosticada de cáncer de ovario, por lo que tuvo que ser operada y recibir tratamiento.

"Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno del que ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", escribió el 21 de mayo de 2019.

"Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico", escribió la periodista, que tras hacer pública la enfermedad llamó la atención sobre la importancia de "normalizar estas cosas".

"Hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos".