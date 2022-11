Última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero: arropada por su novio Nacho Taboada y su entorno

Este miércoles saltaban las alarmas sobre el estado de salud de Sara Carbonero.

La revista Lecturas informaba en exclusiva que dos días antes, el lunes 21 de noviembre, la periodista Sara Carbonero se sometía a una intervención en la Clínica Universitaria de Navarra (Madrid), la misma donde trató y superó un cáncer de ovarios hace tres años.

Desde entonces, la preocupación por la evolución de Carbonero ha sido latente. La prensa se encuentra en las inmediaciones del hospital a la espera de cualquier novedad sobre su estado.

Silencio absoluto en su entorno

A pesar del interés, la familia de la periodista se ha mantenido en riguroso silencio. Se sabe que su hermana Irene permanece al cargo de sus dos hijos con Iker Casillas, Lucas y Martín, y que su madre Goyi Arévalo no se separa de ella.

Estos días los paparazzi la captaban entrando en la clínica pero sin acercarse a dar ningún tipo de detalle ni declaración sobre el estado de salud de su hija.

La única que se ha pronunciado es su inseparable amiga Isabel Jiménez, que fue compañera en los medios de comunicación durante mucho tiempo y con la que ha fundado la marca de moda Slowlove.

La periodista ha sido fotografiada entrando al hospital con un gran ramo de flores y ha tranquilizado a sus compañeros de profesión sobre el estado de salud de su amiga. "No os preocupéis, que está muy bien. Estad tranquilas", ha señalado.

Arropada por su novio Nacho Taboada

No fue hasta este jueves a las 21:00 horas cuando Nacho Taboada, actual pareja de Sara Carbonero, acudía a verla a la clínica donde ha sido intervenida.

Ha sido la revista Hola la encargada de dar la noticia. El novio de Carbonero no ha querido dejar de arropar a la presentadora en este delicado momento, cuando su salud la ha obligado a hacer un parón en su día a día.

Fue el pasado mes de marzo cuando comenzaron los rumores sobre una relación entre la periodista y el joven cantante, una información que se confirmó tres meses después cuando se destaparon unas fotos de la pareja dando un romántico paseo por la calle en el que no faltaron los besos y las muestras de cariño.

Iker Casillas, molesto en Qatar

En medio del huracán de informaciones, el exportado de la Selección Española ha recalcado su malestar con la prensa. A Iker Casillas no le ha sentado nada bien la filtración sobre la operación de Sara Carbonero, de quien se separó en marzo de 2021 tras 11 años de relación.

Lucas y Martín, sus hijos, permanecen al cargo de su tía Irene, hermana de Carbonero. Él se encuentra en Qatar con motivo del Mundial de Fútbol que se disputa en el país.

Según la versión de Lecturas, Casillas le habría propuesto a su expareja renunciar al Mundial para quedarse al cuidado de sus dos niños. Algo que finalmente no ha sucedido.

Presente en las redes y normalidad absoluta

La estrategia de Sara Carbonero para pasar desapercibida y aparentar normalidad es que en ningún momento ha desaparecido de las redes sociales. Su perfil de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores, ha permanecido actualizado en todo momento.

Como si se tratase de un día cualquiera, la periodista ha compartido una emotiva canción de una de sus cantantes favoritas, Valeria Castro. En 'Poquito', la artista canta sobre "las ganas de volver a vivir otro instante, no es fácil pero no se puede hacer como que no es importante” o "yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito".

También ha aprovechado para postear una campaña publicitaria de Slowlove, la marca que puso en marcha con su amiga Isabel Jiménez.