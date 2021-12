Raquel del Rosario muestra las cicatrices faciales que le han quedado a su hijo tras el ataque del puma

Fue el pasado mes de agosto cuando Raquel del Rosario vivió uno de los momentos más angustiosos de su vida. La cantante, que vive en Los Ángeles junto a su marido el cineasta Pedro Castro, vio como un puma se abalanzaba sobre su hijo pequeño, que en ese momento se encontraba en el jardín.

"'Mami, voy al árbol a coger fruta'", le dijo a la artista su hijo Mael la mañana del 26 de agosto. "El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre el y lo hería ferozmente con sus zarpas", contó en su cuenta de Instagram en octubre, unos meses después del suceso.

Al pequeño le quedaron cicatrices por todo el cuerpo, unas marcas blancas que se pueden ver en la fotografía que compartió su madre contando su relato, una imagen donde se aprecia el rastro que las garras del puma dejaron en su hijo. "'Unos milímetros más y no lo hubiese logrado", fueron las palabras del doctor. Supe entonces que su ángel no se había ido, estuvo ahí, sosteniendo esos milímetros que separaban la vida de la muerte", decía la artista.

El hijo de Raquel del Rosario // Raquel del Rosario Instagram

Han pasado cinco meses del ataque y aunque sería lógico que el niño sufriese secuelas psíquicas además de las físicas, parece que el pequeño Mael no ha cogido miedo a los animales. Lo comprobamos en la nueva fotografía que su madre ha compartido, donde el pequeño abrazada a un gatito y lo besa sin miedo ninguno. Sin embargo, las marcas de las garras y los arañazos del puma siguen en su rostro.

Cómo Raquel y su marido zafaron a su hijo del ataque de dos pumas

No sabe de dónde sacó las fuerzas pero en cuanto detectó el ataque, la cantante se lanzó a intentar salvar a su hijo. "Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima", recordaba.

Rápidamente acudió el marido de la cantante de El Sueño de Morfeo, Pedro Castro. "Pedro apareció en ese momento, al igual que un segundo puma, logramos entrar en casa sin más incidentes, alertamos a los vecinos y salimos al hospital", añadió.

"Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído", contó antes de añadir que este episodio no hizo que el niño le cogiese miedo a los animales.

"Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre', me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras", explicó.