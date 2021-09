Rauw Alejandro, de cerca: cuánto dinero tiene, con cuántos años supo que quería ser artista y cuál es su primera canción

Te interesa Estos son los tatuajes de Rauw Alejandro y el significado de cada uno de ellos

Rauw Alejandro es uno de los artistas del momento. Su carrera es todavía breve pero muy intensa. El puertorriqueño de 28 años (10 de enero de 1993) supo que quería dedicarse a la música cuando tenía 20 y en diciembre de 2017 lanzó Toda, su primer sencillo, junto a Axel Rose.

Menos de cuatro años después ya tiene dos álbumes de estudio en el mercado (Afrodisíaco y Viceversa) y un éxito que suena en las radios de todo el mundo, Todo de ti. Además acumula colaboraciones con numerosos artistas, desde Farruko (Fantasías) a Jennifer Lopez (Cambia el paso) pasando por Selena Gómez (Baila conmigo) e inevitablemente por Rosalía. Con la artista catalana lanzó a finales de 2020 el tema Dile a El. Fue el inicio de un romance que se hizo oficial en la fiesta de cumpleaños de Rosalía y que lo ha terminado de hacer conocido en toda España.

La lesión que le llevó a dedicarse a la música

Rauw Alejandro tenía 20 años cuando supo que quería ser cantante. El puertorriqueño, cuyo nombre completo es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, creció entre partituras. Su padre, Raúl Ocasio, es guitarrista, y su madre, María Nelly Ruiz, es corista.

Su sueño en realidad era ser jugador profesional de fútbol, deporte que empezó a practicar con siete años, pero una lesión que sufrió con 20 años le obligó a cambiar de rumbo. "Llega un momento que uno empieza a visualizar su vida, se me abrieron las puertas en la música y decidí darme la oportunidad", contó el artista en una entrevista en 2018.

"No llegué a ser jugador profesional, pero sé que ponen mi música antes del partido y para mí eso es un logro", añadió sobre tema en una encuentro con El Mundo.

Cajero, vendedor de ropa... y artista

Antes de conseguir el que fue su segundo sueño. Rauw Alejandro tuvo muchos otros empleos.

Cuando tenía 10 años sus padres se separaron y Raúl Ocasio se fue a vivir a Nueva York, su ciudad natal. Rauw Alejandro se quedó en Puerto Rico con su madre, su hermana y su abuela. "Gracias a Dios nunca faltó comida en la nevera", recuerda sobre este periodo, en el que "la cosa estaba difícil".

Rauw Alejandro se puso a trabaja en cuanto pudo para ayudar a su familia. "Estuve trabajando desde los 15 años. Nosotros le decimos en el joseo, no sé cómo lo dicen acá en España. En Colombia dicen el camelleo. Es cuando una persona está trabajando muchísimo buscando ese sueño. Trabajé de cajero, de vendedor de ropa, de landscaping (paisajista), en almacenes... ¿Qué no hice yo? Cuando entro en la música se me abren las puertas y todo cambia. Hay más recursos. Uno puede brindar a la familia esa vida que siempre soñó", contó sobre sus pasos previos a entrar en la música.

Lo primero que hizo con su dinero fue saldar las deudas y después comprarse un coche, que ahora ya no tiene.

Cuánto dinero tiene Rauw Alejandro

La situación económica actual de Rauw Alejandro es muy distinta. Su patrimonio, según recoge la Revista GQ, está estimado en 3,5 millones de dólares y todo apunta a que no tardará en multiplicarse.

En esta misma publicación recogen en qué gasta el dinero Rauw Alejandro y señalan cuáles son sus gustos más exquisitos: desde las joyas hasta los coches de alta gama pasando por los tatuajes y la ropa de grandes firmas como Moschino, Dior o Balenciaga.