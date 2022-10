La reaparición de Íñigo Onieva: "Haber fallado a Tamara Falcó me tiene destrozado"

Dos semanas después de confirmar su infidelidad a Tamara Falcó y tras pedirle perdón a través de un comunicado en redes sociales, Iñigo Onieva ha reaparecido este domingo ante los medios para mostrar su arrepentimiento en una rueda de prensa improvisada.

Ante la puerta de su restaurante y rodeado de su familia, Onieva se ha mostrado dolido por lo ocurrido. "Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento. El haberla hecho daño y el haberla fallado", dijo sobre lo sucedido en el festival Burning Man de Nevada el pasado agosto y que llevó a la marquesa de Griñón a cancelar su compromiso de boda solo unos días después de hacerlo público. Lo anunciaron el jueves 29 de septiembre y el domingo 2 de octubre todo había saltado por los aires.

"Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo, lo complica mucho más. Por lo tanto, no tengo nada que celebrar, no he ido a ninguna fiesta, no tengo ganas de nada", añadió sobre los rumores que dicen que, tras anular su futura boda, Onieva y sus amigos montaron una fiesta para celebrar su soltería.

Iñigo Onieva, en su primera aparición pública.

El empresario de 32 años, del que se dijo hará lo imposible para recuperar su relación, aseguró también que sus planes ahora son estrictamente laborales.

"Lo único que quiero es que todo esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solamente personas que cometen errores. Gracias a vosotros por estar aquí en domingo. Gracias a los periodistas que me han defendido y a los que no también, dado que hacen su trabajo. Pero ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, hacia mi trabajo y mi familia", dijo durante su intervención.

Respeto a la familia

Para Íñigo Onieva lo más importante es el respeto a su familia porque, desde que sucedieron los hechos, su madre y sus hermanos han sido ampliamente seguidos por los medios.

"Lo primero que quiero pedir es, por favor, respeto para mi familia, para mi madre, para mi hermana, mis hermanos, a los cuales les estoy profundamente agradecido porque me han mostrado un apoyo incondicional en esta situación tan difícil. Siento mucho que tengan que estar pasando por esto y pagando las consecuencias de todo esto", dijo.

"Siento que este acoso que están sufriendo tengan que sufrir día sí, día también. Me entristece mucho que estén pasando por esto y no se lo merecen. Solo queremos vivir nuestra vida con normalidad", añadió.

La familia de Íñigo Onieva: su padre, su madre y sus dos hermanos

Íñigo Onieva tiene dos hermanos de padre y madre, Alejandra y Jaime, y un medio hermano, Willy, fruto de la relación de su padre con su segunda mujer.

Los padres de Íñigo Onieva, Iñigo Onieva y Carolina Molas, están separados y tras el divorcio su padre se trasladó a México, donde ha rehecho su vida. Allí se ha vuelto a casar y trabaja como empresario y director global de E-Commerce del Grupo Barceló-

Su madre, por su parte, trabaja en la empresa familiar llamada CEMEVISA.

Cuando se divorció de su madre, se fue a vivir a México, donde volvió a encontrar el amor junto a otra mujer, y decidieron pasar por el altar y con ella tuvo un hijo más, Willy. Mientras tanto, Íñigo y su hermana se quedaron a vivir con su madre en la casa familiar que tenían en La Moraleja. En la imagen, vemos a Onieva junto a su padre y su hermano pequeño, disfrutando de una comida en familia en Cancún