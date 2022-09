¿Qué ha pasado con Tamara Falcó e Íñigo Onieva? Una historia de compromiso, infidelidad y ruptura

Ha sido una semana de tormenta emocional para Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón ha pasado en siete días de estar felizmente comprometida con su novio Íñigo Onieva, que le regaló un anillo de pedida de 15.000 euros, a estar de nuevo sin pareja y ser la soltera de España, querida y aclamada por sus declaraciones en su primer acto público tras la ruptura.

"Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza", dijo este martes la marquesa de Griñón en una comparecencia que será recordada por la frase que le dijo a su ahora exnovio cuando saltaron los rumores de infidelidad: "Me da igual si hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el Metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo".

Dicho y hecho, se acabó. Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya no están comprometidos, ya no son novios y ya no se siguen en redes. ¿Qué ha pasado para acabar así? Te contamos cómo han transcurrido estos días y cómo fueron los inicios de la relación.

¿Qué ha pasado entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

La historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se remonta a 2020. La ya expareja se conoció semanas antes de que estallara la pandemia en la fiesta de una amiga en común, Luisa Bergel, más conocida entre su círculo de íntimos como My Lu.

La relación empezó a gestarse pero después llegó el confinamiento y la noticia tardó en saltar a los medios. El 27 de noviembre de 2020 se conoció el noviazgo y en abril de 2021 lo oficializaron con la primera foto de pareja en redes. Después llegarían muchas más y, en medio de todo esto, muchos rumores de infidelidad que Tamara fue ignorando uno tras otro.

"Si tuviera la más mínima duda, otro gallo cantaría", decía en mayo de 2021 tras saltar a los medios uno de esos rumores que han salpicado a la pareja desde el inicio. Incluso se llegó a decir, en agosto de 2021, cuando la relación ya llevaba casi un año, que Íñigo Onieva estaba activo en la aplicación de citas Raya, el Tinder de los famosos.

Tamara fue capeando los titulares contra Íñigo Onieva, mientras crecía en su círculo cercano el interés por una futura boda. Este verano de 2022 la pareja acudió a varias bodas y tres novias le regalaron el ramo a Tamara. Surtieron efecto y el 22 de septiembre llegó el compromiso.

Jueves, 22 de septiembre: el anuncio de compromiso y la visita a 'El Hormiguero'

El jueves 22 de septiembre fue el gran día de la pareja. Tamara Falcó sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar su compromiso de boda publicando una foto besando a Íñigo Onieva en la que se veía el anillo de compromiso.

"Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", escribió junto al selfi que mostraba la pieza de oro blanco y con tres diamantes de la firma italiana Repossi. El anillo valorado en 14.500 euros es el icónico Toi & Moi revisitado, con un par de diamantes —de 0,30 quilates cada uno— y un solitario flotando sobre la piel —de 0,40 quilates—.

Tamara Falcó anunciando su compromiso con Iñigo Onieva // Tamara Falcó

Ese mismo día Tamara presumió de joya en El Hormiguero, programa del que es colaboradora, y contó también algunos detalles de la boda. La idea era celebrarla el 17 de junio de 2023 en El Rincón, el palacio que Tamara Falcó heredó de su padre y que está ubicado en El Fresno (Ávila).

Viernes, 23 de septiembre: el vídeo de la infidelidad

La ilusión duró solo unas horas más porque el viernes por la mañana llegó la prueba definitiva de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. Un vídeo del empresario besando a una joven, que luego se dijo era la modelo Marina Theiss, en el festival Burning Man de Nevada empezó a circular en redes sociales. Los medios no tardaron en hacerse eco e Íñigo se justificó diciendo que era de 2019, cuando aún no había iniciado su relación con la marquesa.

Con esa explicación la aún pareja se fue de boda y se mostró muy decidida a seguir con su compromiso. "Es una lástima que haya gente que siempre quiera destrozar nuestra relación. Es un vídeo de un lugar al que yo he ido varias veces, esas imágenes son del 2019. Así que quieran sacar esto el día de nuestro anuncio pues es una lástima. Quiero a Tamara con locura", dijo Íñigo Onieva, que insistió: "Nos vamos a casar le pese a quien le pese".

Lo que no se esperaba el empresario es lo que esa noche iba a pasar en televisión. Varios medios de comunicación sacaron las pruebas que tiraron su discurso por tierra: las imágenes de su beso se grabaron en la edición de 2022 del Burning Man, que se celebró del domingo 28 de agosto al lunes 5 de septiembre. Las pruebas fueron un logo, la ropa y una foto con la protagonista del vídeo en Instagram.

Íñigo Onieva, muy arrepentido, confirma la infidelidad y pide perdón públicamente a Tamara Falcó // GTRES

La mentira se descubrió solo unas horas después de que Tamara Falcó respondiese tajante cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad: "¡Estamos locos o qué!".

Viernes, 23 de septiembre por la noche: Íñigo empieza a titubear

Tamara Falcó e Íñigo Onieva volvieron a casa tras la boda y ahí el discurso de Íñigo Onieva empezó a cambiar.

"El viernes por la noche él empezó a decir 'puede que sea verdad", contó este martes Tamara Falcó, que tras las declaraciones de Íñigo fue tajante y le dijo su famosa frase: "Ahí dije 'que sepas, me da igual que hayan sido seis segundos, como sea esto verdad esto se ha acabado'". Esa noche la pasaron juntos, aún como pareja.

Sábado, 24 de septiembre: Tamara se va de casa y borra la foto del anillo

La decisión de Tamara llegó el sábado por la tarde. La marquesa, que esa mañana fue fotografiada paseando a sus perros, decidió borrar de su muro de Instagram la foto del compromiso, devolverle el anillo a Íñigo e irse a casa de su madre, la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro, en Madrid, muy cerca del espectacular ático en el que la marquesa e Íñigo Onieva tuvieron sus últimas palabras.

La decisión la tomó en ese momento, según recoge Jaleos de El Español, después de ser informada de "otros besos", a los que ella esta vez sí dio credibilidad.

Domingo, 25 de septiembre: Íñigo reconoce la infidelidad

Tamara se fue y a Íñigo ya no le quedó más remedio que entonar el mea culpa. El domingo 25 de septiembre cambió su discurso y reconoció la infidelidad en un comunicado en Instagram Stories.

"En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que pueden afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad".

Lunes, 26 de septiembre: Tamara bloquea a Íñigo

La decisión de Tamara y el comunicado de Íñigo tuvo su repercusión inmediata el lunes 26 en redes sociales. Ese día se confirmó que la expareja ya no se seguía en Instagram e incluso se llegó a asegurar que Tamara había bloqueado a su ex. La teoría del bloqueo surgió con la desaparición del nombre usuario de Onieva en las fotos de pareja en las que Tamara le había etiquetado previamente.

Martes, 27 de septiembre: el comunicado de Marina y la reaparición de Tamara Falcó

El martes 27 fue un día clave en esta historia, fue la reaparición de Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler no se saltó la cita laboral prevista para ese día —un evento organizado por la firma de lujo Kronos Homes— y allí habló alto sobre lo vivido en los últimos días.

"Estoy en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Creo que si todas esta noticias hubieran salido estando casada o peor, con familia, es que habría sido terrible", dijo al llegar al evento, en el que reconoció que no quiso dudar de Íñigo Onieva hasta que vio el famoso vídeo.

"Yo decidí apostar por mi exnovio, decidí apostar por él y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad", puntualizó la marquesa de Griñón, que dijo que el Íñigo con el que se había comprometido no tenía nada que ver con el Íñigo del vídeo. "Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí, la base es la confianza. Si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema con ello pero con unos límites. Yo nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza".

Tamara Falcó, sobre el polémico beso de Íñigo Onieva: "Me da igual si fue un nanosegundo en el metaverso" // Tamara Falcó, sobre el polémico beso de Íñigo Onieva: "Me da igual si fue un nanosegundo en el metaverso"

Ese mismo día Marina Theiss, la mujer a la que supuestamente besa Onieva en el famoso vídeo de Burning Man, apareció en Instagram para negar cualquier vínculo con el empresario.

En un extenso comunicado compartido en su muro quiso "corregir lo que se ha estado rumoreando en los últimos días". "Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de eso. No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada. No soy la mujer del vídeo que han estado circulando y publicando", escribió la joven.

Miércoles, 28 de septiembre: la felicidad de Isabel Preysler

Con todas las decisiones tomadas y las declaraciones de Tamara ya hechas, el miércoles 28 llegó la calma y las reflexiones.

Las palabras de Tamara Falcó en el acto de Kronos Homes fueron analizadas al dedillo y la periodista Cristina Pardo, compañera de Tamara Falcó en El Hormiguero, se fijó en su comentario sobre Isabel Preysler. Tamara insinuó que Isabel Pantoja podría haber filtrado el vídeo de Íñigo a los medios.

"A su madre no le gustaba este chico para su hija", aseguró Pardo en Más vale tarde.

No es una idea descabellada. Durante estos días, numerosos medios han señalado que Isabel Preysler no veía con buenos ojos al que fue durante unas horas prometido de su hija. Al parecer, según Alonso Caparrós, el mensaje que le mandó al ya exnovio de Tamara fue claro: "Íñigo, mantente alejado de mi hija. Ni la llames ni te acerques ni te pongas en contacto con ella".