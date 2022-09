Íñigo Onieva confirma la infidelidad a Tamara Falcó y le pide perdón públicamente

Cuando el río suena, agua lleva. Íñigo Onieva ha sido acusado de infidelidad a Tamara Falcó, tan solo un día después de anunciar su compromiso muy ilusionada a través de redes sociales.

Un polémico vídeo de Onieva besándose con otra mujer ha sido el detonante de la relación entre la marquesa y el empresario: él negó en rotundo ante las cámaras que le hubiese sido infiel, con ella de la mano. "Nos vamos a casar pese a quien le pese" decía Íñigo, pero 24 horas después Tamara borró la foto de su compromiso en Instagram.

Pero el ruido cada vez era más fuerte y las pruebas más evidentes. Es por eso que menos de 24 horas después de que la marquesa borrase el post de su boda con el empresario, este ha transmitido a través de su cuenta oficial la verdad que todo el mundo sabía pero estaban esperando confirmar: Íñigo Onieva le ha sido infiel a Tamara Falcó.

"En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que pueden afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad", se retractaba.

Todo apunta a que, tras lo sucedido, los planes de boda quedan cancelados, o al menos paralizados, ya que, por el momento, ninguno de los dos ha anunciado la ruptura de su relación o compromiso.