¿Dónde ha estado y qué ha hecho Íñigo Onieva? Sus movimientos tras la infidelidad a Tamara Falcó

Hace una semana que todo saltó por los aires. En solo siete días, Tamara Falcó pasaba de la euforia por el compromiso de su boda con Íñigo Onieva a la decepción por una traición pública.

El vídeo de Onieva besando a otra mujer en el Festival Burning Man dinamitó sus planes de futuro. Que el relaciones públicas primero desmintiese las imágenes y alegase que eran viejas para luego reconocer que había mentido fue la gota que colmó la paciencia de Tamara, que le devolvió el anillo cuando le pidió que se marchase del ático que compartían.

Al entorno de la socialité tampoco le ha gustado nada todo el revuelo formado. A la que menos a Isabel Preysler, reina de corazones, que aconsejó a la pareja dar explicaciones antes de que se descubriese todo el pastel. Además, diversas informaciones apuntan que a pareja de Vargas Llosa nunca aceptó a Íñigo como nuero.

El jueves pasado Falcó acudía al Hormiguero para explicar cómo se encontraba y desvelar que creía que esta traición era "una señal de la Virgen". También debatió con Juan del Val sobre las relaciones de pareja y le reprendió cuando este dijo que ser infiel era normal. "No somos monos", rechistó. Este fin de semana, Falcó visitaba México como ponente en una conferencia de una asociación ultracatólica y allí aseguró que pensaba "en el perdón".

La mudanza que confirma la ruptura definitiva

Este martes 4 de octubre los movimientos tanto en el piso del centro de Madrid de Tamara Falcó como en la casa familiar de Onieva confirman que la ruptura es definitiva. Al menos en lo que a una separación física se refiere.

El camión de mudanzas en el ático de Tamara Falcó este martes 04 de octubre // GTRES

Onieva ha atendido la petición de Tamara, que exigió que sacase las cosas de su casa lo antes posible.

Así, los paparazzi han podido fotografiar este martes un camión de mudanzas que primero hizo una parada en el céntrico ático y de ahí trasladó unas cajas y varios portatrajes al chalet familiar de Onieva.

El camión de mudanzas saliendo del chalet familiar de Íñigo Onieva // GTRES

La familia de Íñigo Onieva cierra filas ante la prensa

Nada se ha vuelto a saber de Íñigo Onieva desde el domingo 25 de septiembre, día en el que publicó en su Instagram el comunicado en el que pedía perdón a Tamara Falcó y su familia y reconocía la infidelidad. Actualmente se encuentra en paradero desconocido a pesar de que es uno de los personajes más buscados de la prensa del corazón.

Su última aparición pública tuvo lugar camino de la boda a la que acudió con Falcó el viernes 23, el paseo en el que negó cualquier tipo de deslealtad.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva // Gtres / GAA

El paradero actual de Íñigo Onieva

Desde ese momento, la prensa ha permanecido casi 24 horas a las puertas de la casa familiar de Íñigo Onieva en Madrid, un chalet donde vive junto a su madre, Carolina Molas, y sus hermanos Jaime y Alejandra.

A pesar de las interminables guardias, ninguna agencia de prensa ha conseguido captar a Onieva entrando o saliendo del domicilio. Tampoco ningún miembro de la familia ha hecho declaraciones sobre su paradero. Todos han cerrado filas ante la polémica que están viviendo.

La teoría con más visos de veracidad la ha filtrado Alexia Rivas. Según la periodista, Onieva lleva desde el viernes recluido en casa de un amigo en la Urbanización de la Finca. No deja entrar a nadie que no sea de su absoluta confianza y se ha mostrado absolutamente arrepentido por haber perdido a la que era su prometida, además de "estar en bucle" por haber mentido a la prensa.

Celebra su 'despedida de casado'

Pese a las informaciones de que Onieva ha permanecido recluido en casa de su madre, la revista Semana ha publicado en exclusiva que Íñigo se ha ido de fiesta con sus amigos para olvidar toda esta vorágine mediática.

Según recoge la publicación, el empresario ha celebrado su "despedida de casado", tal cómo él mismo le ha llamado, junto a unos amigos en Imposible Club, un exclusivo y discreto local de Madrid al que solo se puede acceder con invitación y en el que no se permiten hacer fotos. El lugar perfecto para que Íñigo pudiese disfrutar con su cuadrilla sin temer que alguien pueda inmortalizar el momento.

Íñigo y sus amigos llegaron alrededor de las 23.30h, y según confirma la revista, pasada la hora el cierre del local el grupo de amigos todavía seguía en sus interior.

Se reúne con Javier Hungría, ex de Elena Tablada

Días después de reconocer su infidelidad, Onieva era visto encontrándose con su amigo Javier Hungría, que regenta un restaurante en el cotizado barrio de Salamanca de Madrid.

Consiguió pasar desapercibido para las cámaras pero no para los ojos de los curiosos, que le vieron charlando con el ex de Elena Tablada con gesto preocupado. No sería de extrañar que estuviese apoyándose en su entorno más cercano para superar este bache emocional.

Posible viaje a Ibiza dentro de una semana

Su fama de fiestero, una actitud directamente relacionada con su faceta como relaciones públicas, ha alimentado las especulaciones sobre un posible viaje de Onieva a Ibiza a mediados de octubre. Fuentes cercanas a su entorno han explicado que el joven viajaría a la isla Pitusa para poner tierra de por medio ante el seguimiento de la prensa.

De paso, Onieva no se perdería los cierres de la temporada 2022, las macro fiestas en las principales discotecas de Ibiza que despiden el verano con los mejores Djs. Se celebran la segunda semana de octubre, entre el 10 y el 16.

Destrozado y dispuesto a recuperar a Tamara Falcó

Otra información que contrasta directamente con sus planes en Ibiza apunta a que Onieva está recluido y completamente destrozado por su ruptura con Tamara Falcó.

El presentador Jorge Javier Vázquez asegura que sabe de primera mano que en los planes del empresario está reconquistar a Tamara. Estaría incluso dispuesto a cambiar sus hábitos de vida para retomar su relación con la hija de Isabel Presyler: "Está destrozado, emperrado en que está enamorado y que quiere cambiar de vida para llevar una vida junto a Tamara y hacer lo que haga falta para estar con ella".