La reflexión de Patricia Montero sobre el cuerpo de la mujer tras el embarazo

Tras mostrar la evolución de su segundo embarazo, Patricia Montero dio a luz a Layla, su segunda hija con Álex Adrover, el pasado 25 de febrero.

Ahora, un mes y medio después de este día tan especial, la actriz ha confesado las sensaciones que tiene y todo lo que siente tras el embarazo y el parto.

Con una fotografía,en blanco y negro y en la que aparece en ropa interior, recordando su barriga, Montero reflexiona sobre su cuerpo y todos los cambios que ha vivido en los últimos meses.

"¿Dónde está mi barriga? No es depresión postparto pero como sé que no soy la única me apetece compartir con vosotras que Sí, ¡echo de menos mi barrigón!", empieza escribiendo la actriz. Y añade que, aunque durante el embarazo "te sientes pesada.... tienes constantes dolores... pareces una ballena... no duermes porque no paras de ir al baño... se hinchan los pies al lo Frodo", ella era feliz con todo eso, "me veía preciosa y no podía parar de tocar mi barriga".

Asimismo, Patricia Montero dice que siente nostalgia por "todas esas emociones únicas [...] que ya son pasado y no volverán", pero está convencida de que esto es una etapa pasajera, que ahora "toca disfrutar y exprimir cada segundo" con su pequeña. Eso sí, tiene claro que el embarazo es "un recuerdo imborrable, que nos ha regalado algo muchísimo mejor, una princesa llamada Layla que solo ha sumado más felicidad a la #AdroverMonteroFamily".