J Balvin responde a las críticas de Residente, que comparaba su música con un carrito de 'hot dogs'

Esta semana conocimos las nominaciones a los Latin Grammy, que se entregarán el próximo 18 de noviembre y entre los que se encuentran artistas españoles como C. Tangana, Leiva, Love Of Lesbian, Dani Martín, Pablo Alborán o Rozalén.

El que no se encuentra entre los nominados es J Balvin, y no se lo ha tomado nada bien. El artista colombiano pidió boicotear los premios y le pidió a sus compañeros de género que no acudiesen a la ceremonia, tal como ha explicado Alba Cordero en Cuerpos especiales.

Beatriz Luengo fue una de las primeras artistas en responder al reguetonero, respondiéndole que no entiende por qué tiene que renunciar a un premio que tanta ilusión le hace recibir.

Pero sin duda, la crítica a J Balvin que más ha dado que hablar ha sido la de Residente. René publicó un vídeo en el que se dirigió directamente a José —nombre real de J Balvin— en el que comparaba su música con los perritos calientes: “Para que me entiendas, tu música es como un carrito de 'hot dogs'. A mucha gente le puede gustar los 'hot dog's, a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana la estrella Michelín. Entonces si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer 'hot dogs' y abrir un restaurante"

La respuesta de J Balvin a Residente

J Balvin ha dejado claro que ha escuchado las críticas de Residente y no ha dudado en responderle de una forma muy... ¿sutil? El colombiano ha anunciado el lanzamiento de su nuevo single, Sal y perrea remix, desde un carrito de 'hot dogs'.

Una imagen que ha provocado las risas y reacciones de otros compañeros de profesión como Arcangel: "LETS GO!!! sniper READY!"; Marko: "Los jingles del negocio : Si necesitas un Hot Dog Dale Pelamos, lo preparamos, los vendemos sin salsas pero facturamos. Te admiramos mucho Balvin, sigue siempre adelante y con tu buen corazón hermano hermano"; Zion: "love you ma" o Mariela Encarnación: "Vamos a nominar los Hot Dog para su estrella Michelín".