Minuto a minuto de los combates y actuaciones de La Velada del Año VI de Ibai Llanos
El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge por segundo año consecutivo La Velada del Año, el evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos, con actuaciones de artistas como Bad Gyal, Juanes y muchos más.
Predicciones de La Velada del Año VI: quién ganará cada combate
¡Taburete entra con Edu Aguirre!
El grupo madrileño Taburete entra junto al periodsista Edu Aguirre al ritmo de 'Vino y cemento'.
¡Primer combate masculino!
Los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul protagonizan el primer combate masculino de La Velada del año VI, reeditando la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
💪 ¡Sopresa!
El culturista Joan Pradells sorprende entre los combates.
Juanes canta acompañado
La cantante argentina Yami Safdie sube al escenario para colaborar con Juanes en 'Fotografía'
Juanes se sube al escenario
El cantante colombiano Juanes sube al ring pone a bailar al estadio de La Cartuja con 'A Dios le pido'.
¡Segundo combate finalizado!
La streamer Natalia MX vence por unanimidad de los jueces contra Clersss, que estampa su nombre en el anillo.
¡Primera artista sorpresa!
🎤 La rapera Metrika acompaña a Clersss a su enfrentamiento contra Natalia Mx.
¡Vuelta al ring!
Apenas unos minutos han pasado desde el primer combate para que el ring vuelva a ocuparse por Clersss y Natalia Mx.
Recuerdo a los afectados por los incendios
Ibai Llanos y el resto de comentaristas mandan ánimos a los afectados por los incendios activos en nuestro país.
Primer resultado de la velada
La colombiana La Parce vence a la influencer española Fabiana Sevillano.
Con banda de Semana Santa
Impresionante entrada al ring de Fabiana Sevillano, la influencer que juega en casa y llega al ring con una banda de Semana Santa.
Primer combate: La Parce VS Fabiana
Comienzan los combates de La Velada del Año VI con el enfrentamiento de La Parce y Fabiana Sevillano.
¡Sale Ibaii!
El Estadio de la Cartuja se viene abajo con la presencia en el ring de Ibai Llanos.
Más Campeones del Mundo
Pedro Porro, lateral derecho de la slección española, sube a charlar con los maestros de ceremonias.
Álex Grimaldo entra en escena
El futbolista Álex Grimaldo, ganador del Mundial 2026, charla antes de que comienzo la velada.
¿Quién será?
Los presentadores anuncian que algunos de los Campeones del Mundo de la selección española estarán presentes en el evento.
Los maestros de ceremonias
Los presentadores Javi Hoyos y Nuria Marín ejercerán de maestros de ceremonias en La Velada del Año VI.
¡Arranca La Velada Del Año VI!
Todos listos porque empieza uno de los eventos más destacados del año en el mundo del stream: La Velada Del Año VI de Ibai Llanos.