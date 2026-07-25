La Karol G más sensual se lanza a por el verano con 'Matadora'

Karol G vuelve a demostrar que sabe convertir cada paso de su carrera en un acontecimiento. La cantante colombiana ha estrenado su nuevo single Matadora, un tema cargado de energía a través de un ritmo de reguetón clásico, al tiempo que celebraba el inicio de su esperada gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour en Chicago.

La Bichota recupera su faceta más sensual, con letras desenfadadas en las que reivindica la autoconfianza y muestra sus intenciones desde el comienzo del single, con un estilo que marca cierta distancia con Tropicoqueta.

Inicio de su gira

Además, la artista acaba de dar el pistoletazo de salida a Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira mundial con la que dará la vuelta al mundo y cuyo inicio ha establecido en la ciudad estadounidense de Chicago.

Como se puede apreciar en los vídeos publicados por los asistentes, la espera parece haber merecido la pena para los fans de la de Medellín, que han coreado cada canción entonada por su diva.

Todo un despliegue musical y visual que incluye un cuidado vestuario, además de la ambientación tropical con la que ah envuelto a su último álbum.