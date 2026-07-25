Orden de los combates de La Velada del Año VI: horario y participantes | Getty

Es la cita más importante del mundo real para los youtubers y su mundo virtual. Se trata de La Velada de Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos que no reúne a luchadores profesionales, sino a creadores de contenido o rostros populares (en la segunda edición peleó David Bustamante y en la tercera, Abraham Mateo) en combates que cada año concentran a millones de espectadores en la plataforma Twitch y a decenas de miles de personas in situ.

Además, entre combate y combate, actuaciones de estrellas nacionales (Aitana, Quevedo, Estopa o David Bisbal participaron en ediciones anteriores) e internacionales (Bizarrap, Will Smith, Myke Towers, María Becerra o Duki) lo convierten también en un evento musical.

La de este año es la sexta edición y tendrá lugar el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla, por segundo año consecutivo. Allí se darán cita más de 80.000 personas para presenciarlo en directo y contará con las actuaciones de Juanes, Lucho RK, La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA, aunque faltan, según el propio organizador, al menos cinco artistas sorpresa más.

Horario de La Velada del Año VI

Lo importante, la esencia de este show, son los combates, diez en total, que tendrán lugar a lo largo de las más de siete horas que dura el evento y que se intercalan con los comentarios de Ibai Llanos y sus invitados y las actuaciones.

Con todo ello, recordemos que, si el espectáculo comienza a las 19:00 horas, terminará más allá de las dos de la mañana.

Orden de los combates

Aunque todos los combates tienen su atractivo, en esta edición concentran la mayor expectación los que disputarán los streamers IlloJuan y TheGref (el denominado Main Event), Plex y FernanFloo (el denominado Co-Estelar), Marta Díaz y Tatiana Kaër, y Samy Rivers y Roro.

Precisamente, estos serán los últimos y aquí va el orden de esos combates:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Parce vs. Fabiana Sevillano

Clersss vs. Natalia Mx

Lit Lillah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Viruzz vs. Gero Arias

Samy Rivers vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Käer