Rihanna y Chris Brown a un paso de la reconciliación...

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Rihanna y Chris Brown están cobrando cada vez más fuerza. ¿El motivo? Los continuos encuentros secretos entre la de Barbados y Chris desde que coincidieron en la última edición de los Grammy.

Y es que la cantante ha celebrado su 24 cumpleaños en compañía de sus familiares y amigos, pero parece que entre los asistentes también se encontraba su ex. Algo que los protagonistas de la historia no han querido confirmar pero sí han dejado constancia del buen rollito que existe entre ellos a través de Twitter.

Y es que el pasado 20 de febrero, Chris quiso felicitar a la de Barbados por sus veinticuatro primaveras con un sencillo "Feliz cumpleaños, Robbyn". A lo que Rihanna contestó con un “gracias”.

Pero no todo quedó ahí, ya que después de tal intercambio de palabras, Rihanna retuiteó una frase que da mucho que pensar: "Siempre ignoramos a quien nos adora, adoramos a quien nos ignora, queremos a los que nos hacen daño y hacemos daño a los que nos quieren", decía el tuit. ¿Querrá decir algo con esta frase tan sentida?

Y por si fuera poco la polémica generada con este cruce de mensajes, la pareja alimenta los rumores de esta posible reconciliación lanzando sus respectivas colaboraciones. Rihanna estrenó la versión completa de Birthday cake, que dentro de Talk That Talk solo se incluye un minuto, donde colabora Chris Brown. Por su parte, el rapero ha lanzado una colaboración con Rihanna en su último single Turn up the music.

Lo que está claro es que entre ellos hay un acercamiento y que Rihanna parece haber olvidado los episodios de malos tratos que vivió junto a su ex. Algo que no ha gustado un pelo a sus seguidores, quienes no han olvidado los duros momentos por los que pasó la cantante y que han hecho que la polémica no haya tardado en saltar...

Rihanna con Chris Brown - Bithday Cake

Chris Brown con Rihanna - Turn up the music